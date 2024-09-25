Украина может устроить в России коллапс: политолог о реальном сценарии

Он дал свой рецепт влияния на Запад

Политический эксперт Тарас Загородний рассказал, как Украина может влиять на западных партнеров, чтобы они дали нам дальнобойное оружие и разрешение использовать его по целям на территории России. У нас для этого есть и возможности, и деньги, уверен он.

"Поэтому в данном случае, я считаю, что это правильная политика… надо показывать, что уважаемые, давайте быстрее. Украина показывает результаты, тем более что я не исключаю, что это такая еще политика — если Украина производит собственное оружие, там намек тоже нашим уважаемым партнерам. Или решаем это дело быстро и по-хорошему, то есть решение маленьких проблем, которые может создать Украина, нам нужны границы 91 года, вступление в НАТО, списание долгов. Или будет по-плохому — Украина устроит хаос в России, тогда вы сами будете бегать за ядерным оружием химическим оружием и так далее", — сказал он.

Загородний добавил, что способность Украины это сделать подкрепляется ударами по территории Российской Федерации. В частности, атакой на военный склад стратегического уровня в Тверской области России.

"А потом ГУРовцы вместе со СБУшниками и ССОшниками вынесли еще два склада, показывая, что Россия настолько шаткая конструкция, что Украина может устроить там хороший хаос, и такие возможности существуют", — отметил политолог.

Второй вариант – с помощью беспилотников устроить коллапс в России зимой. Для этого, говорит Завгородний, достаточно атаковать газораспределительные сети Москвы.

"У них все ТЭЦ работают на газе, и трансформаторные подстанции, и так далее. Блекаут в Москве – пол России сбежится ее грабить, потому что россияне по-другому не могут… еще неизвестно, кого они больше ненавидят – москвичей или украинцев", – говорит эксперт.

Однако для этого, подчеркнул Загородний, у Украины должен быть собственный ВПК (военно-промышленный комплекс). Нам нужно сконцентрироваться не на требованиях к партнерам, а делать свое оружие.

Деньги на это можно найти. По словам эксперта, есть несколько источников возможного финансирования ВПК — в частности, дать возможность экспортировать оружие.

"Есть и еще форма финансирования — зарекомендовавшие себя предприятия, имеющие контракты с министерством обороны, выпускают облигации на 10 лет, например под гарантии правительства, на миллиардов так 100. Это выкупается государственными банками, Национальный банк дает рефинансирование под эти облигации… деньги есть в принципе, было бы только желание напрягаться и работать на победу", — объяснил Загородний.

Как рассказывал "Телеграф", командир спецподразделения "Птицы Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что в течение года найдутся обстоятельства, которые приостановят войну в Украине. Однако маловероятно, что это будет хорошим вариантом для большинства украинцев.