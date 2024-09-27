Юрист назвал стоимость содержания каждого заключенного в Украине – вы будете удивлены (инфографика)

За семь лет эти расходы увеличились в 3,3 раза — с 4258 гривен в месяц в 2016 году до 14165 гривен в 2023 году

В Украине среднемесячные расходы на содержание заключенных составляют 14165 грн, что вдвое больше минимальной зарплаты. Эти средства уходят на содержание персонала уголовно-исполнительной службы.

Об этом рассказал адвокат Заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь в комментарии УНН, опираясь на данные предоставленные Минюстом. По его словам, одной из социальных гарантий, обеспечивающей возможность для каждого зарабатывать себе на жизнь, является минимальная зарплата. Но в Украине стоимость жизни заключенного вдвое больше минимума, который государство гарантирует свободному человеку.

"Среднемесячные расходы на содержание осужденных и лиц, взятых под стражу, в расчете на одного человека предоставили по нашему запросу в Министерстве юстиции Украины, в состав которого сегодня входит также Государственная уголовно-исполнительная служба", — сообщил юрист.

По словам Владимира Богатыря, за семь лет эти расходы увеличились в 3,3 раза — с 4258 гривен в месяц в 2016 году до 14165 гривен в 2023 году.

Он говорит, что размер минимальной месячной зарплаты, ежегодно определяемый в Государственном бюджете Украины, также рос, но всегда был меньше (примерно в два раза), чем затраты на содержание заключенных.

"Почему так? Ведь потребностей у свободного человека, который к тому же еще и работает, чтобы прожить, объективно больше чем в тех, что находится в местах несвободы. Кроме расходов на еду, одежду и жилье (чем обеспечены заключенные) работник имеет заботиться о своих детях или родителях, достойно реализовывать право на отдых, откладывать что-то на будущее», — объясняет адвокат.

По его словам, дело в том, что в расходы на заключенных кроме удовлетворения их потребностей также закладываются расходы на содержание и социальную защиту персонала уголовно-исполнительной службы, обеспечение оперативно-служебной деятельности, а также расходы на материально-техническое обеспечение деятельности учреждений и органов ГКВС, оплату потребленных коммунальных услуг и энергоносителей.

Богатырь также обратил внимание на Распределение расходов Государственного бюджета Украины на 2024 год (приложение 3 к Закону о Госбюджете), где можно увидеть, что бюджетной программой 3601020 "Выполнение наказаний учреждениями и органами Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" вместе общий и специальный фонды программой составляют сумму в 8,7 млрд. грн. Львиная часть (99,5%) – это затраты потребления.

Коммунальные услуги и энергоносители забирают 912,1 млн грн (10,4%), а на оплату труда уходит 6,1 млрд грн (69,7% от всех расходов). То есть большая часть стоимости содержания заключенного — это содержание персонала криминально-исполнительной службы. Сколько на самом деле средств на жизнь остается осужденным и лицам, взятым под стражу, остается лишь догадываться", — добавил Богатырь.

Юрист отмечает, что по сравнению с предыдущим годом расходы на оплату труда по бюджетной программе 3601020 в 2024 году выросли на 1,18 млрд. гривен, или на 24%. В то время как минимальная зарплата (на 1 января) — всего на 6% (с 6700 до 7100 грн).

" Логика цифр указывает на то, что государство больше занимается работниками учреждений и органов Государственной уголовно-исполнительной службы, чем социальными гарантиями своих рядовых граждан. Почему так вопрос к тем, кто сейчас отвечает за правовую и экономическую политику в стране", — подытожил юрист.

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