Жінка-штурмовик назвала найбільший виклик для українського війська

Вона каже, що наші нащадки будуватимуть дах храму, тобто України

Бойова медикиня Олена Риж сказала, що українці не погодяться на перемовини. Вона вважає, що Україна — храм, а зараз зводяться його колони.

Своїми думками вона поділилась в інтервʼю "Телеграфу" — "Найбільший виклик для українського війська — прийняти можливі перемовини, ми на це не погодимось".

Вона каже, що ми не готові до того, щоб прийняти можливі перемовини. Адже, як зауважила жінка, наша країна багато втратила.

"Найбільший виклик для українського війська, як на мене, — прийняти можливі перемовини, про які усі говорять. Ми до цього не готові, адже дуже багато втратили", — заявила медикиня.

Жінка додає, якщо держава почне нам це транслювати, продавати чи ставити ультиматум, то ми на це не погодимось. Бо ми воюємо за свободу, свою землю і національну ідентичність.

"Я вважаю нас найсильнішою нацією на цій планеті. Такі ми, українці, скалічені, але готові боротись до переможного кінця. Україна для мене — це храм із дуже міцним фундаментом, який збудували наші предки. Зараз зводяться його колони. Це роблять люди, які вірять в країну, в перемогу, і діють. Можливо, вже не ми, а нащадки будуватимуть дах, або це відбудеться ще за нашого життя. Та завжди пам'ятаймо, заради чого ми боремось", — сказала Олена.

Зазначимо, що Олена Риж – бойовий медик і колишній штурмовик 47 ОМБр "Магура". Жінка залишила цивільне життя та долучилась до війська і безпосередньо брала участь у бойових діях на передових позиціях.

Раніше "Телеграф" писав, що політолог розповів, чого не буде в плані перемоги Зеленського.