Укр

Женщина-штурмовик назвала самый большой вызов для украинской армии

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Елена Рыж Новость обновлена 29 сентября 2024, 23:24
Елена Рыж. Фото Коллаж "Телеграф"

Она говорит, что наши потомки будут строить крышу храма, то есть Украины

Боевая медикиня Елена Рыж сказала, что украинцы не согласятся на переговоры. Она считает, что Украина – храм, а сейчас возводятся его колонны.

Своими мыслями она поделилась в интервью "Телеграфу" — "Наибольший вызов для украинской армии — принять возможные переговоры, мы на это не согласимся".

Она говорит, что мы не готовы к тому, чтобы принять возможные переговоры. Ведь, как заметила женщина, наша страна многое потеряла.

"Наибольший вызов для украинской армии, по-моему, — принять возможные переговоры, о которых все говорят. Мы к этому не готовы, ведь очень много потеряли", — заявила медик.

Женщина добавляет, если государство станет нам это транслировать, продавать или ставить ультиматум, то мы на это не согласимся. Потому что мы сражаемся за свободу, свою землю и национальную идентичность.

"Я считаю нас сильнейшей нацией на этой планете. Такие мы, украинцы, искалечены, но готовы бороться до победного конца. Украина для меня — это храм с очень крепким фундаментом, который построили наши предки. Сейчас возводятся его колонны. Это делают люди, которые делают люди, которые верят в страну, в победу, и действуют. Возможно, уже не мы, а потомки будут строить крышу, или это произойдет еще при нашей жизни.

Отметим, что Елена Рыж – боевой медик и бывший штурмовик 47 ОМБр "Магура". Женщина покинула гражданскую жизнь и присоединилась к войску и непосредственно участвовала в боевых действиях на передовых позициях.

Ранее Телеграф писал, что политолог рассказал, чего не будет в плане победы Зеленского.

Теги:
#Украина #Переговоры #Война