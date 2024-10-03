Сикорский впервые прокомментировал конфликт с Зеленским, когда чуть не дошло до грубости

В Польше "существует национальный консенсус" относительно эксгумации жертв Волынской трагедии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал информацию о конфликте с украинским президентом Владимиром Зеленским. Речь тогда шла об эксгумации жертв Волынской трагедии.

По его словам, МИД страны получило от Украины заверение, что вопрос об эксгумации будет решен. Об этом пишет Onet.

"Выступая в Киеве три недели назад, я получил заверения, что вопрос (эксгумации жертв Волынской резни, — Ред.) будет решен. Мы хотим, чтобы это не раздражало Украину, а чтобы обеспечить польско-украинское примирение и союз без этого деликатного вопроса", — сказал Сикорский.

Он также вспомнил ссору с президентом Владимиром Зеленским в ходе визита в Киев в сентябре. Отвечая на вопрос о том, действительно ли возник конфликт, он сказал: "Я действительно могу стоять на своем. Мы увидим по их поступкам".

Министр напомнил, что эксгумации добивается, в частности, президент Польши Анджей Дуда, а также спикер Сейма Шимон Головня и вице-премьер-министр, глава Минобороны Владислав Косиняк-Камиш.

О какой ссоре идет речь

Как пишет Onet со ссылкой на источники, Зеленский "удивил" польскую делегацию, когда "не лучшим образом" общался с министром иностранных дел Радославом Сикорским во время встречи в Киеве 13 сентября. Атмосферу называют напряженной и "близкой к ссоре".

"В ходе переговоров также поднимался вопрос Волыни. Зеленский якобы заявил, что Польша занимается этим вопросом в основном по внутренним причинам, предполагая, что ей не следует к этому возвращаться. Сикорский ответил, что Украина должна воспринимать эксгумации и захоронения как христианский жест", — пишет издание.

Сикорский на уточняющий вопрос, был ли конфликт, снова ответил: "Посмотрим по их поступкам".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что визит Дмитрия Кулебы в Польшу обернулся скандалом. Отвечая на вопрос эксгумации жертв Волынской резни, он сказал, что во время операции "Висла" украинцев выселяли "с украинских территорий". Это заявление вызвало возмущение.