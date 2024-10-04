Молоді в Україні загрожує новий небезпечний тренд: що таке "хаффінг"

Батьки мають бути пильними

Мережею шириться інформація про набуття популярності серед дітей нового небезпечного треду "хаффінг", який передбачає вдихання токсичних парів побутових засобів. Проте в поліції спростували наявність такого небезпечного заняття в Україні.

Як зазначили правоохоронці, "хромування" та "хромінг" поширене за кордоном, адже більшість відео у мережі викладають саме іноземні підлітки та медіа.

"У дописах, які були нещодавно поширені в українських медіа, уся викладена інформація опирається на думку іноземних дослідників, взята з джерела іноземного медіа, та описує таку проблематику підлітків за кордоном. В Україні підрозділами Національної поліції випадків "хромінгу" не зафіксовано", — йдеться у повідомлені.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, саме він посприяв зверненню уваги поліції на новий небезпечний тренд серед дітей. Він наголосив, що правоохоронці вже роз'яснили ситуацію, але батьки мають бити пильними.

Що таке "хаффінг", "хромінг"

Це новий смертельний флешмоб, який поширюється серед дітей у соціальних мережах. Його суть у тому, що діти на камеру вдихають пари побутових токсичних речовин і отримують ефект схожий на наркотичне сп'яніння. Для цього підлітки використовують рідину для зняття лаку, перманентні маркери, аерозольні дезодоранти тощо.

Цей ефект може викликати звикання, а тривале подразнення слизових викликати незворотні зміни у них та навіть інтоксикацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 8-річний львів'янин засунув в анальний отвір дивні предмети через TikTok. Дитину довелось оперувати.