Молодёжи в Украине грозит новый опасный тренд: что такое "хаффинг"

Родители должны быть бдительными

Сетью распространяется информация об обретении популярности среди детей нового опасного треда "хаффинг ", предусматривающего вдыхание токсичных паров бытовых средств. Однако в полиции опровергли наличие столь опасного занятия в Украине.

Как отметили правоохранители, "хромирование" и "хроминг" распространено за границей, ведь большинство видео в сети выкладывают именно иностранные подростки и медиа.

"В постах, недавно распространенных в украинских медиа, вся изложенная информация опирается на мнение иностранных исследователей, взятая из источника иностранного медиа, и описывает такую проблематику подростков за рубежом. В Украине подразделениями Национальной полиции случаев "хроминга" не зафиксированы", — говорится в сообщении.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, именно он поспособствовал обращению внимания полиции на новый опасный тренд среди детей. Он подчеркнул, что правоохранители уже разъяснили ситуацию, но родители должны бить бдительными.

Что такое "хаффинг", "хроминг"

Это новый смертельный флешмоб, распространяющийся среди детей в социальных сетях. Его суть в том, что дети на камеру вдыхают пары бытовых токсичных веществ и получают эффект, похожий на наркотическое опьянение. Для этого подростки используют жидкость для снятия лака, перманентные маркеры, аэрозольные дезодоранты и т.п.

Этот эффект может вызвать привыкание, а длительное раздражение слизистых — необратимые изменения в них и даже интоксикацию.

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