У відомому університеті Києва скандал з переселенням студентів: моторошні фото і всі деталі

Студенти скаржаться на нелюдські умови

Національний авіаційний університет опинився в епіцентрі скандалу через рішення про дострокове завершення першого семестру 3 листопада. В.о. ректора НАУ Ксенія Семенова оголосила про необхідність звільнення гуртожитків на зимовий період через можливі проблеми, пов’язані з війною — блекаути, проблеми з опаленням тощо. Через допис її уже звинуватили у продажі гуртожитків, а студенти масово публікують відео та фото з доказами неприйнятних умов проживання в приміщеннях, куди їх планують переселити.

За словами Ксенії Семенової, рішення про дострокове закінчення семестру ухвалили спільно з колективом, Наглядовою Радою та студентським самоврядуванням. Керівництво вишу пояснює такий крок неможливістю забезпечити належні умови проживання взимку через проблеми зі світлом, теплом та водопостачанням.

Адміністрація обіцяє підтримку студентам з прифронтових та окупованих територій, які не мають альтернативного житла. А усіх інших просять не залишатися в гуртожитках на канікули, а їхати додому.

Проте студенти активно висловлюють своє обурення в соціальних мережах. У численних відеороликах та фотографіях вони показують катастрофічний стан приміщень для переселення: виламані двері, обсипана штукатурка, іржаві ванни та труби.

Особливо вражає контраст між поточними умовами проживання та запропонованими варіантами — замість нормальних душових кабін студентам пропонують приміщення із саморобними завісами з ганчірок та пліснявою.

"Звісно, проти нашої команди розгорнули чергову медіакампанію. Типу ми продаємо гуртожитки. Виселяємо студентів, щоб здати гуртожитки в оренду. І взагалі переселяємо їх в якісь аварійні кімнати, бо просто нам так подобається знущатися над людьми. Тік-токи несуться, картіночки малюються. Нічого з цього не є правдою. Університет разом з американськими партнерами працює над проектом енергетичної безпеки НАУ. Тому, сподіваємось, це остання важка зима для нас", — зазначила Семенова.

У дискусію втрутився Тимофій Милованов, Почесний президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки. За його словами, проблема має системний характер — державні університети отримують у 5-10 разів менше фінансування на одного студента порівняно з приватними закладами. Милованов наголосив, що через війну та обмежене фінансування більшість державних університетів не можуть забезпечити генераторами всі будівлі та оплатити паливо. "Я розумію, що це зрада, але зрада — це війна", — зазначив він.

"Ситуація є яка є. І це не зрада і не перемога. Але її потрібно змінювати. І тільки у Ксенії і ще небагатьох є сміливість говорити правду і намагатись вирішити проблеми. Тому Ксенію ми всі маємо підтримати", — додав Милованов і також сказав, що університети неефективно використовують ресурси, а у держави немає грошей на якісну освіту для всіх.

Раніше "Телеграф" також розповідав про Поплавський оскандалився сексистським висловом про студенток. Він сказав, що у них 80% — це "тьолки".