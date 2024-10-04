В известном университете Киева скандал с переселением студентов: жуткие фото и все детали

Студенты жалуются на бесчеловечные условия

Национальный авиационный университет оказался в эпицентре скандала из-за решения о досрочном завершении первого семестра 3 ноября. И.о. ректора НАУ Ксения Семенова объявила о необходимости освобождения общежитий на зимний период из-за возможных проблем,связанных с войной — блекауты, проблемы с отоплением и т.д. Из-за сообщения ее уже обвинили в продаже общежитий, а студентымассово публикуют видео и фото с доказательствами неприемлемых условий для проживания в помещениях, куда их планируют переселить.

По словам Ксении Семеновой, решение о досрочном окончании семестра было принято совместно с коллективом, Наблюдательным Советом и студенческим самоуправлением. Руководство вуза объясняет такой шаг невозможностью обеспечить надлежащие условия проживания зимой из-за проблем со светом, теплом и водоснабжением.

Администрация обещает поддержку студентам с прифронтовых и оккупированных территорий, не имеющих альтернативного жилья. А всех остальных просят не оставаться в общежитиях на каникулы, а уезжать домой.

Однако студенты активно выражают свое возмущение в социальных сетях. В многочисленных видеороликах и фотографиях они показывают катастрофическое состояние помещений для переселения: выломанные двери, усыпанная штукатурка, ржавые ванны и трубы.

Особенно поражает контраст между текущими условиями проживания и предложенными вариантами – вместо нормальных душевых кабин студентам предлагают помещения с самодельными занавесами из тряпок и плесени.

Конечно, против нашей команды развернули очередную медиакампанию. Типа мы продаем общежития. Выселяем студентов, чтобы сдать общежития в аренду. И вообще переселяем их в какие-то аварийные комнаты, потому что просто нам так нравится издеваться над людьми. Ничего из этого не является правдой. Университет вместе с американскими партнерами работает над проектом энергетической безопасности НАУ. Поэтому, надеемся, это последняя тяжелая зима для нас», — отметила Семенова.

В дискуссию вмешался Тимофей Милованов, Почётный президент Киевской школы экономики и бывший министр экономики. По его словам, проблема носит системный характер — государственные университеты получают в 5-10 раз меньшее финансирование на одного студента по сравнению с частными учреждениями. Милованов подчеркнул, что из-за войны и ограниченного финансирования большинство государственных университетов не могут обеспечить генераторами все здания и оплатить топливо. "Я понимаю, что это зрада, но зрада — это война", — отметил он.

"Ситуация есть какая есть. И это не измена и не победа. Но ее нужно менять. И только у Ксении и еще немногих есть смелость говорить правду и пытаться решить проблемы. Поэтому Ксению мы все должны поддержать", — добавил Милованов и также сказал, что университеты неэффективно используют ресурсы, а у государства нет денег на качественное образование для всех.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о Поплавском оскандалившимся сексистским изречением о студентках. Он сказал, что у них 80% — это "телки".