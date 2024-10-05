Розходилися і були у психолога: що відомо про молодшу на 20 років дружину Олексія Резнікова

Юлія Зорій молодша за чоловіка на 20 років

Колишній міністр Оборони України Олексій Резніков, який з моменту відставки майже зник з інфопростору, завжди був гучною особистістю. Особисте життя політик ніколи не приховував, але й не акцентував на ньому особливу увагу. Відомо, що Олексій Резніков був одружений двічі, і від першого шлюбу має дорослу доньку.

Теперішня дружина ексчиновника молодша за нього на 20 років і є не менш публічною особистістю, ніж він сам. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз обраниця Олексія Резнікова Юлія Зорій, як вона виглядає і чим займається.

Що відомо про Юлію Зорій

Народилася Юлія Зорій 3 червня 1986 року у сім’ї військового та товарознавиці. Навчалася у Чернівецькому університеті та отримала диплом за спеціальністю "Практична психологія".

Вже у 2014 році Юлія Зорій стала ведучою програми "Ранок у великому місті" на телеканалі ICTV. Популярність вона здобула завдяки праці на телеканалі "UA: Перший". Також Юлія активно займається модельною діяльністю — вона бере участь у рекламних кампаніях і фотосесіях. Також ведуча має багато підписників в Instagram, де показує своє приватне та професійне життя.

Історія знайомства з чоловіком

Юлія Зорій познайомилася з Олексієм Резніковим на церемонії відкриття "Євробачення". Про це пара розповіла у програмі "Життя відомих людей". Тоді він був заступником міського голови і був відповідальним за організацію конкурсу.

За словами Олексія, Юлія йому відразу сподобалася. "Виходжу на терасу, бачу Талу Калатай, теж відома телеведуча. І біля неї стоїть така чарівна жінка. Я побачив очі і кажу: "Так, Тала, хто це? Заміжня, незаміжня?". Одразу розпустив павичий хвіст", — пригадує експолітик. В той же вечір Олексій запросив Юлію на побачення.

За словами подружжя, вони не планували нічого серйозного, а Юлія повідомила, що не готова до заміжжя. "З'ясував, що вона любить тартар. І приготував 1,3 кг тартару. Юля коли побачила, що можна стільки з'їсти, скільки хочеш, я думаю, тоді ти і ухвалила своє остаточне рішення", — пожартував Резніков.

Відомо, що за період стосунків, пара пережила не одну кризу. Одна з них трапилася на початку повномасштабного вторгнення. Юлія Зорій зізнавалася, що вони навіть проходили терапію у сімейного психолога.

Де зараз Юлія Зорій і чим займається

Після початку повномасштабного вторгнення Юлія Зорій стала займатися благодійною діяльністю. Вона публічно висловлює підтримку Україні та бере участь у різних проєктах, спрямованих на допомогу постраждалим від військових дій. Зараз Юлія Зорій перебуває в Україні.

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