Расходились и были у психолога: что известно о младшей на 20 лет жене Алексеея Резникова

Юлия Зорий младше мужчины на 20 лет

Бывший министр Обороны Украины Алексей Резников, с момента отставки почти исчезнувший из инфопространства, всегда был громкой личностью. Личную жизнь политик никогда не скрывал, но и не акцентировал на нем особое внимание. Известно, что Алексей Резников был женат дважды и от первого брака имеет взрослую дочь.

Нынешняя жена экс-чиновника младше его на 20 лет и является не менее публичной личностью, чем он сам. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас избранница Алексея Резникова Юлия Зорий, как она выглядит и чем занимается.

Что известно о Юлии Зорий

Родилась Юлия Зорий 3 июня 1986 года в семье военного и товароведа. Училась в Черновицком университете и получила диплом по специальности "Практическая психология".

Уже в 2014 году Юлия Зорий стала ведущей программы "Утро в большом городе" на телеканале ICTV. Известность она приобрела благодаря работе на телеканале "UA: Первый". Также Юлия активно занимается модельной деятельностью – она участвует в рекламных кампаниях и фотосессиях. Также у ведущей много подписчиков в Instagram, где она показывает свою частную и профессиональную жизнь.

История знакомства с мужчиной

Юлия Зорий познакомилась с Алексеем Резниковым на церемонии открытия "Евровидения". Об этом пара рассказала в программе "Жизнь известных людей". Тогда он был заместителем городского головы и отвечал за организацию конкурса.

По словам Алексея, Юлия ему сразу понравилась. "Выхожу на террасу, вижу Талу Калатай, тоже известная телеведущая. И возле нее стоит такая очаровательная женщина. Я увидел глаза и говорю: "Да, Тала, кто это? Замужем, незамужем?". Сразу распустил павлиний хвост", — вспоминает эксполитик. В тот же вечер Алексей пригласил Юлию на свидание.

По словам супругов, они не планировали ничего серьезного, а Юлия сообщила, что не готова к замужеству. "Выяснил, что она любит тартар. И приготовил 1,3 кг тартара. Юля когда увидела, что можно столько съесть, сколько хочешь, я думаю, тогда ты и приняла свое окончательное решение", — пошутил Резников.

Известно, что за период отношений пара пережила не один кризис. Одна из них произошла в начале полномасштабного вторжения. Юлия Зорий признавалась, что они даже проходили терапию у семейного психолога.

Где сейчас Юлия Зорий и чем занимается

После начала полномасштабного вторжения Юлия Зорий стала заниматься благотворительной деятельностью. Она публично выражает поддержку Украине и участвует в различных проектах, направленных на помощь пострадавшим от военных действий. Сейчас Юлия Зорий находится в Украине.

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