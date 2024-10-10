Гетманцев звинуватив опозицію у не підтриманні позитивних правок у законі про підвищення податків

Військовий збір зросте до 5%

Нардеп Данило Гетманцев звинуватив опозицію Ради у не підтриманні правок до законопроєкту про підвищення податків, які передбачали певні позитивні ключі для українців.

Як зазначив нардеп у Telegram, ці правки мали пом'якшити наслідки підвищення військового збору.

"Пропоную платникам податків подякувати опозиції, яка під час голосування за ресурсний законопроєкт збила комітетську поправку, яка передбачала низку позитивних для платників податків пропозицій, що мали пом’якшити наслідки підвищення військового збору", — йдеться у повідомлені.

Гетманцев наводить перелік правок, які не підтримали:

пільги для ФОП щодо несплати ВЗ (військового збору) під час перебування на лікарняному або у відпустці;

пільги щодо несплати ВЗ, якщо ФОП зареєстрований на тимчасово окупованих територіях або на територіях бойових дій;

відстрочку щодо сплати ВЗ за перший місяць, в якому закон набрав чинності, і незастосування штрафів за несплату ВЗ за жовтень;

незастосування ставки 5% по доходах, які підлягають річному декларуванню за результатами 2024 року (важливо для ФОП на загальній системі та іноземних доходів);

скасування обов’язку сплати ВЗ, якщо ФОП припинив свою підприємницьку діяльність в період з 1 жовтня до набрання чинності законом;

можливість зарахування ВЗ при обрахунку МПЗ для платників ЄП, для яких запроваджується ВЗ;

чіткий алгоритм дій для податкових агентів щодо виплачених авансів з зарплат у зв’язку з переходом до нової ставки в середині поточного місяця;

звільнення від сплати ВЗ електронних резидентів (е-резидентів).

"Усі ці позитивні для платника податків пропозиції, які були напрацьовані Комітетом до другого читання, не були підтримані під традиційні танці опозиції", — зауважив нардеп.

Нагадаємо, що 10 жовтня Рада підвищила податки, включаючи військовий збір. Але це не торкнеться військових та ще певних категорій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що новий законопроєкт про підвищення податків розкритикувало Юридичне управління Ради, адже він не відповідає Конституції.