Гетманцев обвинил оппозицию: почему и что нардепы сделали "не так"

Военный сбор вырастет до 5%

Нардеп Данил Гетманцев обвинил оппозицию Рады в не поддержании правок к законопроекту о повышении налогов, предусматривавших определенные положительные ключи для украинцев.

Как отметил нардеп в Telegram, эти правки должны были смягчить последствия повышения военного сбора.

"Предлагаю налогоплательщикам поблагодарить оппозицию, которая во время голосования за ресурсный законопроект сбила комитетскую поправку, которая предусматривала ряд положительных для налогоплательщиков предложений, которые должны были смягчить последствия повышения военного сбора ", — говорится в сообщении.

Гетманцев приводит перечень правок, которые не поддержали:

льготы для ФЛП по неуплате ВС (военного сбора) во время пребывания на больничном или в отпуске;

льготы по неуплате ВС, если ФЛП зарегистрирован на временно оккупированных территориях или территориях, где идут боевые действия;

отсрочку по уплате ВС за первый месяц, в котором закон вступил в силу, и неприменение штрафов за неуплату ВС за октябрь;

неприменение ставки 5% по доходам, подлежащим годовому декларированию по результатам 2024 года (важно для ФЛП на общей системе и иностранных доходах);

отмена обязанности уплаты ВС, если ФЛП прекратил свою предпринимательскую деятельность в период с 1 октября до вступления в силу закона;

возможность зачисления ВС при учете МНС для плательщиков ЕН, для которых вводится ВС;

четкий алгоритм действий для налоговых агентов по выплаченным авансам по зарплатам в связи с переходом к новой ставке в середине текущего месяца;

освобождение от уплаты ВС электронных резидентов (э-резидентов).

" Все эти положительные для налогоплательщика предложения, наработанные Комитетом до второго чтения, не были поддержаны под традиционные танцы оппозиции", — отметил нардеп.

Напомним, что 10 октября Рада повысила налоги, включая военный сбор. Но это не коснется военных и еще определенных категорий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новый законопроект о повышении налогов раскритиковало Юридическое управление Рады, ведь он не соответствует Конституции.