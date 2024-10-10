В Украине резко увеличили военный сбор: нардеп рассказал, когда он снова снизится (видео)

Нужно подождать до определенного момента

В четверг, 10 октября, Верховная Рада приняла законопроект №11416-д об увеличении налогов и повысило для населения военный сбор с 1,5% до 5%. Не смотря на это, нардеп от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук уверяет, что после завершения войны налоги в Украине обязательно уменьшатся.

Об этом он сообщил в эфире "Новини.LIVE". По мнению Камельчука, после войны военный сбор будет вновь уменьшен до привычных 1,5%.

ВР приняла законопроекте об увеличении налогов. Одним из самых обсуждаемых в обществе пунктов стало повышение военного сбора с 1,5% сразу до 5%. По решению Верховной Рады этот налог останется на уровне 1,5% исключительно для военнослужащих.

По мнению же нардепа от партии "Слуга народа" Юрия Камельчука, данное решение является "временным" и военный сбор будет вновь снижен до уровня 1,5% после завершения войны. Об этом он с уверенностью заявил журналистам.

"Когда закончится война и настенет мир, то эти налоги перестанут сущестоввать. Этих 3,5% дополнительных не будет. Это прописано в законе. Это только на период действия военного положения. Позже они будут изменены до первоначального уровня", — подчеркнул нардеп.

Что предусматривает законопроект об увеличении налогов:

повышение военного сбора с 1,5% до 5% (за исключением военных);

установление военного сбора в размере 1% от дохода для ФЛП 3 группы;

установление военного сбора для ФЛП-плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп на уровне 10% минимальной зарплаты;

установление ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений на уровне 25%;

ежемесячное представление отчетности НДФЛ (для экономического бронирования);

50% налога на прибыль банков в 2024 году.

В законопроекте предусмотрено увеличение налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем.

Напомним, что новый законопроект о повышении налогов раскритиковало Юридическое управление Рады, ведь он не отвечает Конституции.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за повышения налогов "задним числом" в октябре украинцы могут получить меньшие зарплаты. Как это будет выглядеть на практике, объяснил народный депутат Ярослав Железняк.