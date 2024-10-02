"Багато чого не було зроблено": Подоляк розкритикував Захід за "мирні пропозиції" до України

Партнерам України доведеться відмовитися від того типу відносин з РФ, який був до війни

Україна не збирається піддаватися на заяви деяких західних політиків про те, що найкращим варіантом завершення війни в Україні стане ідея залишити Росії вже окуповані росіянами території. На відміну від західних "мрійників" Україна розуміє, що поступки тільки розпалять апетити кремлівського режиму, а не зупинять російські імперські амбіції.

Про це сказав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу. За його словами, на Заході, можливо, розуміють реальну ціну поступок росіянам, проте поки що незрозуміло, чи достатньо Захід доріс до прийняття реально важливих рішень.

Наприклад, партнерам України доведеться відмовитися від того типу відносин з РФ, який був до війни. Потрібно буде повернутися до концепції міжнародного права – в адекватній реальності країна-агресор не могла б головувати в Раді безпеки ООН, вона взагалі не могла б перебувати в ООН.

"Багато чого не було зроблено. Всі правила ведення війни прописані давно, але Захід добровільно, на користь агресора, відмовляється виконувати їх. Виникає питання, чи там готові йти на складні рішення?", – поцікавився Подоляк.

Україна постійно вимагає від партнерів дотримуватися пунктів міжнародного права. З огляду на це, будь-яка пропозиція заморозити конфлікт та віддати Росії частину українських територій – це пропозиція "м'якої капітуляції" та знак того, що агресор залишиться непокараним.

"Якщо Росія після початку агресії, скасувавши міжнародне право, залишиться на території, яка є окупованою, то у Кремлі не відбудеться ніяких змін, а агресор відчуватиме себе переможцем. Росія продовжуватиме інвестувати у свої мілітарні, пропагандистські програми та не відмовиться від плану показово знищити Україну. Ми можемо фіналізувати війну тільки за умови, якщо дотримуватимемось положень міжнародного права. Це означає відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Також Росія має бути покарана за сам факт агресії та всі злочини, які було вчинено", – резюмував він.

Тим часом проросійський прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який неодноразово намагався "помирити" Україну та Росію, знову береться за справу. Він ініціює проведення "мирного" саміту між російським лідером Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент Турції Ердоган зробив несподівану заяву, заговоривши про деокупацію Криму. Президент Туреччини заявив, що Крим має повернутися до складу України відповідно до норм міжнародного права.