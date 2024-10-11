Партія "Голос" залишилась без держфінансування: у чому причина

Нова постанова оскарженню не підлягає

У п'ятницю, 11 жовтня, партія "Голос" остаточно залишилась без державного фінансування. Адже Касаційний адміністративний суд залишив у силі рішення Шостого апеляційного адміністративного суду.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Зазначається, що прохання партії у скасуванні цього наказу не дало результатів.

Це означає, що "Голос" більше не отримає коштів державного фінансування на здійснення статутної діяльності у цьому скликанні. Ця постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Зауважимо, що до кінця 2024 року партія мала б отримати від держави понад 57 млн грн за два квартали.

Нагадаємо, що через суттєві порушення у звітах політичної партії 5 червня НАЗК зупинило державне фінансування політичної партії "Голос". Були виявлені недостовірні дані за III та IV квартал 2020 року щодо витрат партії. Сума, яких склала майже 5 млн грн.

Водночас під час засідання суду 11 жовтня "Голос" заяв, що після цього партія не вчинила повторного порушення в трактуванні Кодексу України про адміністративні правопорушення. Але цей аргумент не спрацював, тому рішення суду залишилось таким, як було.

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