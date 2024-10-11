Партия "Голос" осталась без госфинансирования: в чем причина

Новое постановление обжалованию не подлежит

В пятницу, 11 октября, партия "Голос" окончательно осталась без государственного финансирования. Ведь Кассационный административный суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Отмечается, что просьба партии в отмене этого приказа не дала результатов.

Это означает, что "Голос" больше не получит средств государственного финансирования на осуществление уставной деятельности в этом созыве. Это постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Заметим, что до конца 2024 года партия должна получить от государства более 57 млн грн за два квартала.

Напомним, что из-за существенных нарушений в отчетах политической партии 5 июня НАПК остановило государственное финансирование политической партии "Голос". Были обнаружены недостоверные данные за III и IV квартал 2020 года по расходам партии. Сумма, которых составила около 5 млн грн.

В то же время во время заседания суда 11 октября "Голос" заявил, что после этого партия не совершила повторного нарушения в трактовке Кодекса Украины об административных правонарушениях. Но этот аргумент не сработал, поэтому решение суда осталось таким, как было.

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