Міноборони підтримало важливий закон про звільнення зі служби: кого він стосується

Законопроєкт зареєстровано з кінця літа 2024 року

Звільнення з військової служби осіб, у яких неповнорідні брати чи сестри загинули або зникли безвісти підтримало Міноборони. Йдеться про законопроєкт №11531.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Зазначається, що документ зареєстровано з кінця літа 2024 року.

"Раніше я добився ухвалення законопроєкту про відстрочку таким людям, тож справедливо було б дати таким людям і звільнитися зі служби. Буду це питання дотискати", — написав нардеп.

Зауважимо, що мета законопроєкту № 11531 відновлення права на звільнення військовослужбовців, неповнорідні брати чи сестри, яких загинули або зникли безвісти, якого їх було позбавлено 18 травня 2024 року.

Водночас Верховна Рада повернула право на відстрочку від мобілізації неповнорідним братам та сестрам осіб, які загинули або пропали безвісти під час проведення АТО, ООС, повномасштабної війни з Росією, або яким посмертно присвоєно звання Герой України під час Революції Гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року). Це законопроєкт № 11391 було прийнято ще 21 серпня. Проте станом на жовтень 2024 року він ще не підписаний президентом.

Нагадаємо, що нардеп Мар’яна Безугла розкритикувала законопроєкт, який звільняє від відповідальності за самовільне залишення військової частини вперше, і заявила, що його автор хоче "легалізувати дезертирство".

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може військовий звільнитися зі служби, якщо пішов у самоволку.