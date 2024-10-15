Минобороны поддержало важный закон об увольнении со службы: кого он касается

Законопроект зарегистрирован с конца лета 2024 года

Увольнение с военной службы лиц, у которых неполнородные братья или сестры погибли или пропали без вести, поддержало Минобороны. Речь идет о законопроекте №11531.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Отмечается, что документ зарегистрирован с конца лета 2024 года.

"Раньше я добился принятия законопроекта об отсрочке таким людям, так что справедливо было бы дать таким людям и уволиться со службы. Буду этот вопрос дожимать", — написал нардеп.

Заметим, что цель законопроекта № 11531 – восстановление права на увольнение военнослужащих, неполнородные братья или сестры, которых погибли или пропали без вести, которого их лишили 18 мая 2024 года.

В то же время Верховная Рада вернула право на отсрочку от мобилизации неполнородным братьям и сестрам лиц, погибших или пропавших без вести во время проведения АТО, ООС, полномасштабной войны с Россией, или посмертно присвоенных звание Герой Украины во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 — февраля 2014 года). Этот законопроект №11391 был принят еще 21 августа. Однако по состоянию на октябрь 2024 он еще не подписан президентом.

Напомним, что нардеп Марианна Безугла раскритиковала законопроект, освобождающий от ответственности за самовольное оставление воинской части впервые, и заявила, что его автор хочет "легализовать дезертирство".

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли военный уволиться со службы, если ушел в самоволку.