Может стать хорошим комбатом, если не будет делать цирк: Черновол оценила карьеру Ляшко в ВСУ

Не все комбаты должны идти в бой

Назначение экс-нардепа Олега Ляшко командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады вызывает множество вопросов. Однако он может хорошо выполнять свои функции по нескольким причинам.

Как отметила Татьяна Черновол, ее понизили с должности заместителя командира роты по боевой работе до командира взвода по собственному желанию. Олег Ляшко стал комбатом.

"Командир взвода — это воин. Лучший воин. Тот, кто лучше владеет оружием взвода и ведет своих людей в бой. Отвечает за каждое действие своей маленькой команды", — говорит Черновол.

По ее словам, Ляшко успешный менеджер, хотя вряд ли он убил хоть одного российского бойца. Но должность комбата – менеджерская должность.

"Есть такие комбаты, которые не могут без боя, потому и ходят в бой. Руководят непосредственно боем. Но главное для комбата — делегировать функции другим, обеспечить и организовать работу организма. Так что все шансы, что Ляшко будет хорошим комбатом", — объясняет военная.

Она также добавляет, что батальон теоретически может иметь больше материальных ресурсов от Ляшко, потому что в свое время он заблокировал, по мнению Черновол, важный законопроект. Он предполагал "закрыть кормушку Фирташа", который якобы "воровал газ через облэнерго на миллиарды долларов, расписывая его на фиктивных потребителей и фиктивные потери".

"Представляю, сколько бабла Ляшко нагреб, помогая Фирташу. Так что бригада имеет возможность требовать от нового комбата комплектовать батальон своими силами новейшими дорогими БПЛА", — говорит Черновол.

Однако, по ее мнению, все же в том, что Ляшко на должности комбата может быть одна проблема. Ведь, по словам военной, его ребята во время съёмок имитации штурма в Мариуполе в начале войны едва не застрелили ее мужа, который был в захваченном оккупантами штабе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем был известен одиозный политик Олег Ляшко.