Співала на фестивалях, але обрала політику: як виглядала у молодості Ольга Богомолець, яка двічі йшла в президенти України

Ольга Богомолець двічі балотувалася на пост президента

Ольга Богомолець походить зі спадкової докторської династії, родоначальником якої став Олександр Богомолець. Але жінка проявила себе не лише у професійній діяльності, мало хто знає, що вона захоплювалася творчістю, будувала кар’єру політика та була особистим лікарем експрезидента України Віктора Ющенка.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як у молодості виглядала Ольга Богомолець і чим захоплювалася. Ми дізналися кілька цікавих фактів.

Як відомий лікар Ольга Богомолець виглядала у молодості

Народилася Ольга Богомолець у Києві у 1966 році та є правнучкою Олександра Богомольця, іменем якого названо медичний університет у Києві. Ольга вирішила також стати лікарем, тож закінчила навчальний заклад з відзнакою за спеціальністю "Лікувальна справа".

У студентські роки вона працювала у зоні Чорнобильської АЕС. З 1992 до 1994 року вона була консультантом-дерматологом "Регістра" МВС України.

Як Ольга Богомолець виглядала в молодості

В одному з інтерв’ю Ольга Богомолець також розповіла, що займалася творчою діяльністю. Ще у школі їй довелося освоїти гітару, але цей інструмент потім із рук вона не випускала. У 1983-му році Ольга побачила книгу Ліни Костенко і знайшла там вірш "Осінній день...", вона взяла гітару в руки і почала співати. Так і народилася перша її пісня.

У 24 роки Ольга Богомолець стала учасницею пісенного конкурсу "Оберіг" та отримала головний приз заходу. Потім вона виступала на міжнародному фестивалі в Сопоті (Польща), але під час виступу на пару секунд забула слова пісні, проте глядачі вважали номер ідеальним та аплодували їй стоячи. Незабаром Богомолець з успіхом почала виступати не лише в Україні, а й у США, Франції, Швеції та країнах Центральної Європи. Її концерти були спрямовані на підтримку соціально незахищених людей, а також на пропаганду та популяризацію української культурної спадщини.

Ольга Богомолець разом із Ліною Костенко

А пізніше вона захопилася домашніми українськими іконами, вона їх вивчала та колекціонувала, а коли місця для їхнього зберігання стало мало, Ольга придбала старий млин у Радомишлі (Житомирська область). За кілька років їй вдалося відкрити там виставку українських ікон із власної колекції. У 2007 році її зусиллями з’явився історико-культурний комплекс "Замок Радомисль". Також у Києві Богомолець заснувала арт-хол Kairos, де відбуваються виставки сучасних художників та фотографів.

Ольга Богомолець захоплювалася домашніми іконами

Паралельно з цим усім Ольга активно будувала кар’єру лікаря, вона є автором понад 70 наукових праць, має 14 патентів на винаходи у галузі лікування шкірних захворювань.

Ольга Богомолець стала заслуженим лікарем України, Фото: УНІАН

З грудня 2004 року була особистим лікарем президента України Віктора Ющенка, якого під час виборчої кампанії, ймовірно, отруїли діоксином. За рік була обрана депутатом Київської міськради від пропрезидентської партії "Наша Україна". Очолювала Комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту. У 2006 році Богомолець перейшла до фракції "Столичні реформи", але через два роки склала депутатський мандат.

Під час Євромайдану у 2013 році Богомолець координувала медслужбу, створила та забезпечила роботу польового шпиталю. Медики вважали її моральним лідером майданівської "Медічної сотні".

Ольга Богомолець під час Євромайдану, Фото: УНІАН

Двічі балотувалася на пост президента України. На виборах 2014 року Ольга Богомолець набрала 1,91% голосів виборців, а 2019 року — лише 0,18% голосів.

Ольга Богомолець двічі балотувалася у президенти, Фото: УНІАН

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