Пела на фестивалях, но выбрала политику: как выглядела в молодости Ольга Богомолец, которая дважды шла в президенты Украины

Ольга Богомолец дважды баллотировалась на пост президента

Ольга Богомолец происходит из потомственной докторской династии, родоначальником которой стал Александр Богомолец. Но женщина проявила себя не только в профессиональной деятельности, мало кто знает, что она увлекалась творчество, строила карьеру политика и была личным врачом экс-президента Украины Виктора Ющенко.

"Телеграф" решил выяснить, как в молодости выглядела Ольга Богомолец и чем увлекалась. Мы узнали несколько интересных фактов.

Какой известный врач Ольга Богомолец была в молодости

Родилась Ольга Богомолец в Киеве в 1966 году и является правнучкой Александра Богомольца, именем которого назван медицинский университет в Киеве. Ольга решила также стать врачом, поэтому окончила учебное заведение с отличием по специальности "Лечебное дело".

В студенческие годы она работала в зоне Чернобыльской АЭС. С 1992 по 1994 год она была консультантом-дерматологом "Регистра" МВД Украины.

Как Ольга Богомолец выгядела в молодости

В одном из интервью Ольга Богомолец также рассказала, что занималась творческой деятельностью. Еще в школе ей пришлось освоить гитару, но этот инструмент потом из рук она не выпускала. В 1983-м году Ольга заприметила книгу Лины Костенко и нашла там стих "Осінній день …", она взяла гитару в руку и начала петь. Так и родилась ее первая песня.

В 24 года Ольга Богомолец стала участницей песенного конкурса "Оберіг" и получила главный приз мероприятия. Потом она выступала на международном фестивале в Сопот (Польша), но во время выступления на пару секунд забыла слова песни, однако зрители сочли номер идеальным и аплодировали ей стоя. Вскоре Богомолец с успехом начала выступать не только в Украине, но и США, Франции, Швеции и странах Центральной Европы. Ее концерты были направлены на поддержку социально незащищенных людей, а также на пропаганду и популяризацию украинского культурного наследия.

Ольга Богомолец вместе с Линой Костенко

А позже она увлеклась домашними украинскими иконами, она их изучала и коллекционировала, а когда места для их хранения стало мало, Ольга приобрела старую мельницу в Радомышле (Житомирская область). Через несколько лет ей удалось открыть там выставку украинских икон из собственной коллекции. В 2007 году ее усилиями появился историко-культурный комплекс "Замок Радомысль". Также в Киеве Богомолец основала арт-холл Kairos, где проходят выставки современных художников и фотографов.

Ольга Богомолец увлекалась домашними иконами

Параллельно с этим всем Ольга активно строила карьеру врача и является автором более 70 научных работ, имеет 14 патентов на изобретения в области лечения кожных заболеваний.

Ольга Богомолец стала заслуженным врачом Украины, Фото:УНИАН

С декабря 2004 года была личным врачом президента Украины Виктора Ющенко, которого во время избирательной кампании предположительно отравили диоксином. Через год была избрана депутатом Киевского горсовета от пропрезидентской партии "Наша Украина". Возглавляла Комиссию по вопросам здравоохранения и социальной защиты. В 2006 году Богомолец перешла во фракцию "Столичные реформы", но спустя два года сложила депутатский мандат.

Во время Евромайдана в 2013 году Богомолец координировала медслужбу, создала и обеспечила работу полевого госпиталя. Медики считали ее моральным лидером майдановской "Медицинской сотни".

Ольга Богомолец во время Евромайдана, Фото: УНИАН

Дважды баллотировалась на пост президента Украины. На выборах 2014 года Ольга Богомолец набрала 1,91% голосов избирателей, а в 2019 году — лишь 0,18% голосов.

Ольга Богомолец дважды баллотировалась в президенты, Фото: УНИАН

"Телеграф" писал ранее, как выглядел в молодости одиозный нардеп Николай Тищенко. Мы узнали, чем он занимался.