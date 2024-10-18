Чи мобілізують, якщо болять кістки та суглоби: список діагнозів, з якими не беруть в армію

Підставою для звільнення від призову можуть бути остеохондроз або артрит

Під час загальної мобілізації деякі категорії громадян не підлягають призову через стан здоров’я. Законодавство України чітко визначає перелік захворювань, що можуть стати підставою для звільнення від мобілізації або надання відстрочки від військової служби.

Наказ Міністерства оборони України №262 "Про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України" містить список захворювань суглобів, кісток і м'язів, за наявності яких військовозобов’язаного не можуть мобілізувати.

Перелік діагнозів, з якими не беруть в армію:

інфекційні артропатії зі стійкими та значними змінами ( гнійні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера );

); запальні поліартропатії зі значним порушенням функцій ( ревматоїдний артрит, васкуліт і бурсит, синдром Фелті, хвороба Стілла, кристалічні, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра );

); системні хвороби сполучної тканини зі значним порушенням функцій ( поліартеріїт вузликовий і споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасциїт та інші );

); важка форма анкілозивного спондилоартриту.

Також не підлягають мобілізації громадяни з хворобами:

артрози та інші ураження суглобів зі значними порушеннями функцій;

хвороби та ураження м'язів, синовіальної оболонки та сухожиль зі значними порушеннями функцій;

остеопатії та хондропатії зі значними порушеннями функцій ( остеопороз, остеомаляція, сповільнене зрощення перелому, стресові переломи,

фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета та інші );

); набуті деформації та дефекти пальців і кінцівок зі значними порушеннями функцій;

двостороння ампутація кінцівок на будь-якому рівні або одностороння ампутаційна кукса нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки;

хвороби хребта зі значними порушеннями функцій ( викривлення, остеохондроз , спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків тощо ).

Нагадуємо, що чоловіки із серйозними хворобами спини не мобілізують. Непридатні до військової служби можуть бути громадяни з:

перелом хребта;

здавлення, набряк, розрив, струс та крововилив спинного мозку;

туберкульоз хребта, що прогресує;

активний туберкульоз хребта, суглобів, кісток.

Непридатними визнають людей з ампутованими чи деформованими кінцівками. Також підставою для відстрочки може бути важка форма плоскостопості.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами можуть мобілізувати. Деякі захворювання органів травлення не є підставою для відстрочки від мобілізації.