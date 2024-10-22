В Украину пришло тепло: какой будет погода в разных регионах 23 октября

На всей территории Украины потеплеет

23 октября в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Температура воздуха днем поднимется до +12…+17 градусов.

В большинстве территорий страны ожидается небольшая облачность. Синоптики прогнозируют умеренный ветер и отсутствие осадков почти на всей территории страны, сообщает Украинский гидрометцентр.

Запад

В западных регионах Украины прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью составит +6…+3 градуса, а днем воздух прогреется до +12…+16 градусов. Ветер северо-западный: ночью 3-5 м/с, днем усилится до 5-10 м/с. В Ужгороде ночью будет дуть восточный ветер 3-5 м/с, который днем сменится на северо-западный 3-8 м/с. Синоптиня Наталья Диденко предупреждает о вероятности небольших осадков в западных областях.

Север

На севере страны ожидается облачно с прояснениями. Ночная температура будет держаться в пределах +6…+4 градусов. Днем столбики термометров покажут +12…+15 градусов. Ветер будет менять направление: ночью юго-западный 3-5 м/с, днем северо-западный 3-8 м/с.

Карта температуры воздуха 23 октября

Восток

Восточные области встретят день небольшой облачностью. Температурные показатели ночью составят +6…+3 градуса, днем воздух прогреется до +13…+17 градусов. Западный ветер будет сохраняться в течение суток: ночью 3-5 м/с, днем усилится до 5-10 м/с. На Левобережье ожидается усиление ветра до 8-12 м/с.

Юг

В южнных регионах будет облачно без осадков. Температура ночью составит +8…+5 градусов, днем воздух прогреется до +15…+17 градусов. Ветер северо-западный 3-5 м/с ночью, днем западный 3-8 м/с. В Симферополе ожидается восточный ветер 3-5 м/с ночью и северо-западный 3-8 м/с днем, температура воздуха ночью +7...+5 градусов, днем +15...+17 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Киеве. Синоптическая ситуация несколько изменится.