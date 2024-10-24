В ВСУ появится новая структура: за что будет отвечать и как поможет в войне с Россией

В Генштабе рассказали цель

В Силах обороны Украины обсудили вопросы создания Киберсил. Это позволит значительно усилить возможности украинской армии, обеспечит эффективное планирование и реализацию полного спектра задач в киберпространстве, который, на уровне с сушей, морем, воздухом и космосом, признан отдельным операционным доменом.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Там отметили, что проект Концепции создания Киберсил как отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины обсудили представители Сил обороны Украины, народные депутаты – представители Комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки и эксперты.

Участники заседания рассмотрели основные положения проекта Концепции с учетом опыта создания и функционирования Кибервойск ведущих стран мира.

В ведомстве добавили, что удалось проанализировать опыт применения Вооруженных Сил Украины и других составляющих Сил обороны Украины в киберпространстве в ходе отпора полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, определили основные задачи и функции Киберсил в соответствии с распределением полномочий между составляющими сектора безопасности киберпространстве.

"Создание Киберсил как отдельного рода сил позволит значительно усилить способности украинской армии, обеспечит эффективное планирование и реализацию полного спектра задач в киберпространстве, который, на уровне с сушей, морем, воздухом и космосом, признан отдельным операционным доменом", — говорится в сообщении.

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