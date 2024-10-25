Стало известно, что за "медаль" на самом деле получил Труханов

Мэра Одессы наградили бутафорией, которая продается со скидкой

В пятницу, 25 октября, стало известно, что нацгвардейцы вручили мэру Одессы Геннадию Труханову медаль "За верность украинскому народу". По этому поводу украинцы стали размещать в сети гневные посты.

Вскоре история получила продолжение. Пресс-служба Национальной гвардии Украины сообщила, что этот знак отличия не является официальной наградой, а сама инициатива исходила от отдельных лиц.

"Официально: сегодня в социальных сетях появилась информация о награждении Одесского городского головы знаком отличия от одной из бригад Нацгвардии. Отмечаем, что этот знак отличия не является официальной наградой, не является ведомственным или государственным знаком отличия (медалью)", – говорится в публикации.

В сообщении уточняется, что предложение отметить заслуги городского головы принадлежит исключительно отдельным лицам из бригады.

К слову, под указанным постом уже появился комментарий следующего содержания: "Отдельные лица" понесут ответственность за награждение откровенного украинофоба?"

Украинский блогер и активист Сергей Стерненко уже нашел, где можно купить в сети такую медаль "За верность украинскому народу" с удостоверением. Со скидкой, которая действует в течение недели, она обойдется в 1144 грн.

"Оказывается, Труханову от НГУ вручили не государственную и даже не ведомственную награду, а бутафорию", – написал он.

Реакции пользователей

Напомним, в продолжение темы о возможном наличии российского гражданства у мэра Одесса Геннадия Труханова, блогер Сергей Стерненко опубликовал новые документы в качестве доказательства. Речь идет о заявлении Министерства внутренних дел России.