Українці вже перейшли за зимовий час: котра зараз година

О 4 ранку треба перевести годинники

У неділю, 27 жовтня, о 4 ранку Україна перейшла на зимовий час. Годинники українці мають перевести на годину назад. Проте деякі люди плутаються з фактичним часом у момент переведення.

"Телеграф" допоможе розібратись. О 4:00 слід перевести годинник на 3:00, тобто 4 ранку по суті ще не настала. Таким чином українці додають додаткову годину у добі, тобто хтось може на годину довше поспати або працювати.

Зауважимо, що перехід між літнім та зимовим часом, як правило, відбувається навесні (переміщення стрілок вперед) і восени (переміщення стрілок назад).

Проте не усі європейські країни й досі притримуються правил переведення годинників, адже є ті, що давно від цього відмовились. Україна теж планувала це зробити, але наразі це підпитанням.

Адже президент Володимир Зеленський не планує найближчим часом підписувати закон про скасування сезонного переведення годинників. Проте час його ветування вже минув. За цим документом у неділю, 27 жовтня Україна мала б перейти на зимовий час востаннє і навесні вже не переводити годинники. Якщо президент все ж підпише закон до кінця року, то вже навесні українці не переводитимуть годинники.

Нагадаємо, що лікарка розповіла, у який бік правильно переводити механічні годинники. Крутити слід за годинниковою стрілкою чи проти неї.

Раніше "Телеграф" писав, як на смартфоні перевести годинник на зимовий час.