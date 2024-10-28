У київському ресторані "Мон Шер" відпочивали під російські хіти: як заклад пояснив ситуацію

У результаті клієнти пішли до іншого ресторану

Відвідувачі ліванського ресторану Mon Cher у Києві поскаржилися на російську музику, яка звучала у закладі. Через це вони змушені були піти.

Про інцидент написав Telegram-канал Чарівний Київ by Грішин. Керівництво закладу у коментарі заявило, що все сталося не зовсім так, як розповіли клієнти.

"Третій рік війни. Заклад Mon Cher, вулиця Жилянська, 124. Майже від самого початку, як прийшли до закладу, постійно грала російська музика… Як результат – зіпсований день народження, зібралися та пішли", – йдеться у публікації.

Та на зауваження, як додається у повідомленні, працівники закладу нібито пояснили, що музику замовляє компанія, яка святкує гендер паті і ці відвідувачі, за їхніми словами, — власники закладу, тож вони нічого зробити не можуть.

Водночас на опублікованих у мережі відео чутно, як у закладі грає російська музика, а самі працівники закладу не перешкоджають фільмуванню. Також на кадрах видно окремий зал, який прикрашений до святкування.

Як заклад пояснив ситуацію

На прохання "Телеграфа" про коментар керуючий пояснив, що слова "постійно грала російська музика" спотворюють ситуацію. За його словами, пісня російською мовою прозвучала лише одна. При цьому співрозмовник не уточнив, як це взагалі могло статися.

"Ніхто б не став працювати, якби весь час грала російська музика", – пояснив він.

Також керуючий розповів, що клієнти записали пісню на відео та влаштували конфлікт, під час якого вони не були зацікавлені у його врегулюванні, а скоріше поводилися агресивно. "Ви ж знаєте, як це буває, слово за слово…" — сказав він. За його думкою, причиною конфлікту була не музика.

Нагадаємо, нещодавно в центрі уваги опинився популярний магазин "Аврора", де покупці виявили зошити з російським алфавітом. Відео з полиць магазину, на яких було помічено російськомовну продукцію, швидко поширилося в TikTok. На відеозаписі ясно видно, що у відділі канцелярських товарів продаються зошити з алфавітом трьома мовами: українською, російською та англійською.