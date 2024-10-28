В киевском ресторане "Мон Шер" отдыхали под российские хиты: в заведении объяснились

В итоге клиенты ушли в другой ресторан

Посетители ливанского ресторана Mon Cher в Киеве пожаловались на русскую музыку, звучащую в заведении. Из-за этого они были вынуждены уйти.

Об инциденте написал Telegram-канал Чарівний Київ by Грішин. Руководство заведения в комментарии заявило, что все произошло не совсем так, как рассказали клиенты.

"Третий год войны. Заведение Mon Cher, улица Жилянская, 124. Почти с самого начала, когда пришли в заведение, постоянно играла российская музыка… Как результат – испорченный день рождения, собрались и ушли", – говорится в публикации.

Но на замечания, как добавляется в сообщении, работники заведения якобы объяснили, что музыку заказывает компания, которая празднует гендер пати и эти посетители, по их словам, — владельцы заведения, так что они ничего сделать не могут.

В то же время, на опубликованных в сети видео слышно, как в заведении играет российская музыка, а сами работники заведения не препятствуют съемке. Также на кадрах виден отдельный зал, украшенный к празднованию.

Как объяснили ситуацию в заведении

На просьбу "Телеграфа" о комментарии управляющий пояснил, что слова "постоянно играла русская музыка" искажают ситуацию. По его словам, песня на русском языке прозвучала только одна. При этом собеседник не уточнил, как это вообще могло произойти.

"Никто бы не стал работать, если бы все время играла русская музыка", – пояснил он.

Также управляющий рассказал, что клиенты записали песню на видео и устроили конфликт, в ходе которого они не были заинтересованы в его урегулировании, а скорее, вели себя агрессивно. "Вы же знаете как это бывает, слово за слово…" – сказал он. По его мнению, причина конфликта была не в музыке.

Напомним, недавно в центре внимания оказался популярный магазин "Аврора", где покупатели обнаружили тетради с русским алфавитом. Видео с полок магазина, на которых была замечена русскоязычная продукция, быстро распространилось в TikTok. На видеозаписи ясно видно, что в отделе канцелярских товаров продаются тетради с алфавитом на трех языках: украинском, русском и английском.