Посол Швейцарії поспішив із поясненнями щодо підтримки "мирного плану" Китаю та Бразилії

Дипломат відхрестився від підтримки платформи "Друзі світу"

Швейцарія була присутня на зустрічі Китаю та Бразилії, де обговорювали "мирний план по Україні", виключно в якості спостерігача. При цьому жодних комюніків представники країни не підписували.

Про це заявив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна". Він зазначив, що його країна не змінила своєї позиції щодо мирного врегулювання російсько-української війни.

За словами Бауманна, Швейцарія дійсно відвідала зустріч Китаю та Бразилії в Нью-Йорку, яка була присвячена "мирному плану" по завершенню війни Росії проти України. Однак країна була присутня там як сторонній спостерігач і жодних комюніке не підписувала.

"Я дійсно радий, що можу пояснити нашу позицію. Я думаю, що тут виникло певне непорозуміння. Перш за все, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції", — сказав посол.

Бауманн підкреслив, що Швейчарія своєї позиції з питання мирного врегулювання війни між РФ та Україною не змінювала — будь-яке рішення на цю тему має поважати міжнародне право, Статут ООН і, зокрема, територіальну цілісність та суверенітет України.

Посол Швейцарії в Україні, однак, заявив й про те, що необхідно розглядати всі мирні плани, які поважають згадані основоположні принципи.

"Саме відповідно до цієї позиції Міністерство закордонних справ Швейцарії вирішило брати участь як спостерігач у зустрічі, ініційованій китайською та бразильською сторонами", — резюмував Бауманн.

Нагадаємо, 29 вересня з’явилася інформація про те, що Швейцарія підтримала так звану "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії. Про це повідомило видання Blick із посиланням на заяву представника Федерального департаменту закордонних справ (EDA) Швейцарії Ніколя Біло. За його словами, Швейцарія вважає, що Китай та Бразилія можуть покласти край війні в Україні.

Заяву Біло оперативно прокоментувало Міністерство закордонних справ України. Там зазначили, що підтримка Швейцарією путінських друзів викликає лише розчарування та закликали всі цивілізовані країни світу уникати участі у таких сумнівних ініціативах.

У МЗС наголосили, що будь-які ідеї, дискусії та плани щодо припинення війни в Україні мають базуватися на двох принципах: це "Нічого про Україну без України" та повагу до Статуту ООН та територіальної цілісності Української держави.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Китай використовує війну в Україні для посилення власного впливу, про що свідчать спроби президента країни Сі Цзіньпіна побудувати імідж "миротворця", просуваючи ідею переговорів із Росією.