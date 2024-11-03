"Друг гірку правду скаже": у Туреччині зробили нову заяву щодо війни в Україні

Ситуація може змінитися

І Україна, і Росія відчувають втому на полі бою. Це може призвести до того, що у 2025 році на фронті може виникнути "нова ситуація".

Про це розповів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час візиту до Лондона. Його слова передає Hürriyet.

"Друг гірку правду скаже. У нас є особливі стосунки з обома сторонами. Ми не уникаємо слухати жодну з них. Але друг говорить правду, якою б гіркою вона не була. І ми чинимо так само", — сказав він.

За його словами, зараз йдуть пошуки "спільного ґрунту" для обох сторін, але ні Київ, ні Москва не бажають виглядати в цьому процесі ніби зазнали поразки. Однак, він зазначає, що в 2025 році ситуація може суттєво змінитися через накопичену втому двох країн.

При цьому він наголосив, що справедливе рішення війни має бути знайдено, але з урахуванням територіальної цілісності України.

Варто зазначити, що останнім часом Туреччина, будучи країною НАТО, дуже зблизилася з Росією і навіть виявила бажання вступити до БРІКС.

З іншого боку, Анкара з 2014 року дотримується дуже чіткої та послідовної позиції про те, що Україна має повернути всі свої території. У тому числі це стосується питань деокупації Криму.