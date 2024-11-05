Відомий український науковець помер: хто він і що досліджував (фото)

Його наукові розробки використовують на низці підприємств

У вівторок, 5 листопада, стало відомо, що помер видатний український вчений, академік Олег Михайлович Яхно. Йому було 84 роки.

Про це повідомила його племінниця Альона Яхно. За її словами, Олег Яхно був автором великої кількості наукових робіт та винаходів.

"Він багато років очолював кафедру прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки Київської політехніки. Автор близько 400 статей, 17 монографій і понад 60 винаходів. А для мене він був просто дядя Алік", — йдеться у повідомлені.

Олег Яхно

Зазначається, що церемонія прощання з Олегом Михайловичем відбудеться у четвер, 7 листопада, о 13:00 на Байковому цвинтарі. За адресою вул. Байкова, 16. Крематорій.

Що відомо про Олега Яхно

Народився він 13 вересня 1940 р. у Києві. Після школи влаштувався електромонтером, а вже за рік вступив на механіко-математичний факультет Київ­ського державного університету імені Тараса Шевченка. Після отримання диплома служив в армії, а потім вступи до аспірантури. З цього і почався його шлях як науковця.

Олег Яхно

Зауважимо, що наукові розробки професора Олега Михайловича Яхно впроваджені на низці підприємств хімічної нафтопереробної і полімерної промисловості. Основні теми досліджень вченого — фізико-хімічна гідромеханіка і гідромеханіка неньютонівських рідин, а також проблеми механотроніки та кавітаційних технологій. За час своєї роботи він підготував 21 кандидата і 10 докторів технічних наук.

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