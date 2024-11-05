Известный украинский ученый умер: кто он и что исследовал (фото)

Его научные разработки используются на ряде предприятий

Во вторник, 5 ноября, стало известно, что умер выдающийся украинский ученый академик Олег Михайлович Яхно. Ему было 84 года.

Об этом сообщила его племянница Алена Яхно. По ее словам, Олег Яхно являлся автором большого количества научных работ и изобретений.

"Он много лет возглавлял кафедру прикладной гидроаэромеханики и механотроники Киевской политехники. Автор около 400 статей, 17 монографий и более 60 изобретений. А для меня он был просто дядя Алик", — говорится в сообщении.

Олег Яхно

Отмечается, что церемония прощания с Олегом Михайловичем состоится в четверг, 7 ноября, в 13:00 на Байковом кладбище. По адресу ул. Байковая, 16. Крематорий.

Что известно об Олеге Яхно

Родился он 13 сентября 1940 г. в Киеве. После школы устроился электромонтером, а уже через год поступил на механико-математический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко. После получения диплома служил в армии, а затем поступил в аспирантуру. С этого и начался его путь как ученого.

Олег Яхно

Заметим, что научные разработки профессора Олега Михайловича Яхно были внедрены на ряде предприятий химической нефтеперерабатывающей и полимерной промышленности. Основные темы исследований ученого – физико-химическая гидромеханика и гидромеханика неньютоновских жидкостей, а также проблемы механотроники и кавитационных технологий. За время своей работы он подготовил 21 кандидата и 10 докторов технических наук.

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