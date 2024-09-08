Тривогу не оголошували: у Києві пролунав потужний вибух, що відомо

У неділю, 6 вересня, в Києві пролунав потужний вибух. У цей час тривогу у місті не оголошували.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", вибух пролунав приблизно об 10:10. Також про звук вибуху пишуть місцеві Telegram-канали.

Крім того, у місцевих пабліках пишуть, що це був не "приліт". Також у мережі з'явилися фото та відео, на яких видно як в одному з районів міста підіймається стовп диму.

Деякі ЗМІ з посиланням на ДСНС повідомили, що вибух був "побутового характеру". Також повідомляється, що інцидент стався сталася в Голосіївському районі на території колишнього автобусного парку.

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