Росіяни просунулись у кількох місцях на фронті, а на одній ділянці надскладна ситуація (карти)

Росіяни рівняють населені пункти з землею

Станом на четвер, 7 листопада, інтенсивність бойових дій на фронті суттєво зросла. Кількість зіткнень за минулу добу сягнула 145, що на 46 більше ніж напередодні. Російські війська здійснили прориви одразу в кількох напрямках. Найскладніша ситуація спостерігається на Куп'янському напрямку.

За даними аналітиків DeepState, російські підрозділи просунулися вперед одразу біля п'яти населених пунктів. Зокрема, прориви зафіксовано поблизу Новоолексіївки, Кремінної Балки, Максимівки, Богоявленки та в Торецьку.

Найбільша активність, за даними Генштабу, спостерігається на Курахівському напрямку, де зафіксовано 52 атаки. Російські підрозділи намагалися просунутися в районах Іллінки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки. Бої тривають у 28 локаціях.

Командир батальйону УБпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр Юрій Федоренко в етері телеканалу "Україна" повідомив про критичну ситуацію на Куп'янському напрямку. За його словами, російське командування поставило чітке завдання захопити лівобережжя Куп'янщини. Кінцева мета — окупація Куп'янська-Вузлового та вихід на правий берег річки Оскіл. Лівобережну Куп'янщину росіяни руйнують під фундамент і постійно завдають ударів по житлових будинках і критичній інфраструктурі.

На Покровському напрямку російські війська здійснили 38 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність зберігається в районах Променя, Лисівки та Селидового. Дванадцять боєзіткнень на цьому напрямку ще тривають.

За минулу добу російська армія втратила 1400 військових. Попри значні втрати, наступальні дії не припиняються. Російські підрозділи також завдали один ракетний удар, використавши 3 ракети, 35 авіаційних ударів із застосуванням 90 керованих авіабомб та 513 ударів дронами-камікадзе.

Активні бойові дії тривають на Лиманському напрямку, де зафіксовано десять штурмів поблизу Дружелюбівки, Греківки, Торського та Тернів. На Времівському напрямку російські підрозділи шість разів атакували позиції біля Трудового та Максимівки.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що важка ситуація на фронті — не привід здаватися, сили та резерви РФ не нескінченні. Так вважає Кирило Сазонов.