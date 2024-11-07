Россияне продвинулись в нескольких местах на фронте, а на одном участке сверхсложная ситуация (карты)

Россияне равняют населенные пункты с землей

На четверг, 7 ноября, интенсивность боевых действий на фронте существенно возросла. Количество столкновений за минувшие сутки достигло 145, что на 46 больше, чем накануне. Российские войска совершили прорывы сразу в нескольких направлениях. Самая сложная ситуация наблюдается на Купянском направлении.

По данным аналитиков DeepState, российские подразделения продвинулись вперед сразу около пяти населённых пунктов. В частности, прорывы зафиксированы вблизи Новоалексеевки, Кременной Балки, Максимовки, Богоявления и в Торецке.

Наибольшая активность, по данным Генштаба, наблюдается на Кураховском направлении, где зафиксировано 52 атаки. Российские подразделения пытались продвинуться в районах Ильинки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Антоновки и Екатериновки. Бои продолжаются в 28 локациях.

Командир батальона УБпАК "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр Юрий Федоренко в эфире телеканала "Украина" сообщил о критической ситуации на Купянском направлении. По его словам, российское командование поставило четкую задачу захватить левобережье Купянщины. Конечная цель — оккупация Купянска-Узлового и выход на правый берег реки Оскол. Левобережную Купянщину россияне разрушают под фундамент и постоянно наносят удары по жилым домам и критической инфраструктуре.

На Покровском направлении русские войска совершили 38 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность сохраняется в районах Луча, Лисовки и Селидового. Двенадцать боеприкосновений в этом направлении еще продолжаются.

За минувшие сутки российская армия потеряла 1400 военных. Несмотря на значительные потери, наступательные действия не прекращаются. Российские подразделения также нанесли один ракетный удар, использовав 3 ракеты, 35 авиационных ударов с применением 90 управляемых авиабомб и 513 ударов дронами-камикадзе.

Активные боевые действия продолжаются на Лиманском направлении, где зафиксировано десять штурмов вблизи Дружелюбовки, Грековки, Торского и Тернов. На Времивском направлении российские подразделения шесть раз атаковали позиции у Трудового и Максимовки.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что тяжелая ситуация на фронте — не повод сдаваться, силы и резервы РФ не бесконечны. Так считает Кирилл Сазонов.