"Жодного притомного обґрунтування": уряд не збільшить підтримку військових частин

Хто, як не військові, мають першочергово отримати кошти?

Уряд відмовився збільшувати бюджетну підтримку військових частин у 2024 році. Кабмін відхилив рекомендації Верховної Ради надавати більше грошей від податку на доходи українців на потреби армії.

Урядовці пояснили відмову тим, що через це може не вистачити коштів для інших завдань. Про це написала у своєму телеграм-каналі народна депутатка Ніна Южаніна.

"Які є більш важливі завдання, крім протистояння ворогу, і хто, як не військові, мають першочергово отримати кошти?" – обурилася депутатка.

Южаніна розповіла, що Верховна Рада просила уряд спрямувати більше грошей від податків на забезпечення військових частин технікою та іншими потрібними речами. Проте Кабмін не погодився і навіть не пояснив чітко причини відмови.

"Звісно, якщо віддати кошти безпосередньо військовим частинам, то їх уже не забереш до загального фонду, аби витрачати на всілякі забаганки", – додала нардепка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні можуть скасувати всі виплати, крім військових. Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла, за яких умов це може статися.