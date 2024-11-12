"Ни одного внятного обоснования": правительство не увеличит поддержку военных частей

Кто, как ни военные, должны в первую очередь получить средства?

Правительство отказалось увеличивать бюджетную поддержку воинских частей в 2024 году. Кабмин отклонил рекомендации Верховной Рады предоставлять больше денег от налога на доходы украинцев на нужды армии.

Чиновники объяснили отказ тем, что из-за этого может не хватить средств для других задач. Об этом написала в своем телеграмм-канале народный депутат Нина Южанина.

"Какие есть более важные задачи, кроме противостояния врагу, и кто, как ни военные, должны в первую очередь получить средства?" – возмутилась депутат.

Южанина рассказала, что Верховная Рада просила правительство направить больше денег от налогов на обеспечение воинских частей техникой и другими нужными вещами. Однако Кабмин не согласился и даже не объяснил внятно причины отказа.

"Конечно, если отдать средства непосредственно военным частям, то их уже не заберешь в общий фонд, чтобы тратить на всевозможные прихоти", — добавила нардеп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине могут отменить все выплаты, кроме военных. Народная депутат Нина Южанина рассказала, при каких условиях это может произойти.