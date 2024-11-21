Одна з країн Європи може збільшити допомогу Україні одразу втричі? Дипломат розповів деталі

Опозиція у скандинавській країні закликає до посиленої підтримки Києва

Пропозиція про потроєння допомоги Україні з боку Норвегії на 2025 рік належить консерватором — головній опозиційній партії країни "Гейре", яку очолює колишня прем’єрка Ерна Сольберг. Нині уряд у співпраці з опозицією напрацьовує остаточне рішення.

Про це в матеріалі "Телеграфу" "Норвегія так сильно підтримує Україну з трьох причин. Та чи може робити більше?" розповів Ігор Головченко — Тимчасовий повірений у справах України в Норвегії.

"Я сподіваюся, що уряд у співпраці з опозицією виробить рішення, яке дозволить значно збільшити обсяг підтримки на наступний рік. Так, як це було зроблено на початку 2023 року, коли ухвалювалася Програма Нансена.

Треба подякувати уряду за нещодавнє рішення продовжити Програму до 2030 року та встановити мінімальний щорічний поріг допомоги. Але конкретно на 2025 рік допомога має бути збільшена вже зараз, не очікуючи переглядів наступного року", — розповів дипломат.

За його словами, тривають консультації між політичними партіями в парламенті, і в грудні має бути ухвалено остаточне рішення в рамках бюджетного процесу.

Зазначимо, Програма підтримки Нансена для України — це норвезька програма підтримки на суму 75 млрд норвезьких крон, яка початково ухвалювалася на період 2023–2027 років. Розподіл між цивільною та військовою підтримкою визначається щорічно відповідно до потреб української сторони.

У вересні 2024 року уряд Норвегії ухвалив рішення продовжити дію програми до 2030 року з відповідним збільшенням загального обсягу фінансування до 135 млрд норвезьких крон. Нині мінімальна сума щорічної підтримки складає 15 млрд крон.

Однак консервативна партія "Гейре" пропонує потроїти допомогу Україні на наступний рік з 15 млрд крон (1,36 млрд доларів) до 45 млрд крон (4,07 млрд доларів).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Велика Британія дасть Україні мільярди доларів. Нова допомога – це внесок у схему G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans to Ukraine.