Приготовьте шапки и перчатки: когда синоптики обещают украинцам существенное похолодание

Готовимся к встрече с зимой

В понедельник, 25 ноября, погода в Украине продолжит демонстрировать переменчивый характер, характерный для поздней осени. В большинстве регионов ожидается переменная облачность, а осадки маловероятны.

Такой вывод можно сделать из прогноза "Укргидрометцентра". Карту погодных колебаний опубликовали на своем сайте.

Так, на большей территории Украины ночью температура будет колебаться в пределах -3°…-5°, в то время как днем столбики термометров вырастут до 0°…+2°.

Согласно прогнозу синоптиков, на западе страны будет солнечно с переменной облачностью без осадков. Температура ночью опустится до 0°…+2°C, днем ожидается около +5°…+7°C.

В северных регионах также ясно и сухо, ночная температура составит -3°…-5°C, дневная -1°…+1°C.

На юге Украины сохранится солнечная погода, без осадков. Температура ночью -2°…-4°C, днем +3°…+5°C. На востоке страны ясно, но местами пройдет слабый мокрый снег. Ночная температура -1°…-3°C, дневная 0°…+2°C. В Крыму будет облачно, без осадков, с ночной температурой -1°…-3°C и дневной +3°…+5°C.

Прогноз погоды 25 ноября.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, каких сюрпризов погоды ждать украинцам в последнее воскресенье ноября.