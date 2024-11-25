В Киеве и области тяжело дышать: качество воздуха в столице достигло наибольших показателей (карта)

Столица уже на втором месте среди городов с тяжелейшей атмосферой

В понедельник, 25 ноября, в Киеве и области снова ухудшилось качество воздуха. Мониторинг показывает, что в столице "вредный уровень".

Об этом сообщают корреспонденты "Телеграфа". Они подтверждают, что в регионе сильная вонь и легкая дымка, которая спустилась на город.

По данным сайта SaveEcoBot, который проводит мониторинг воздуха, заметно, что плохое качество воздуха фиксируется во многих районах столицы.

Так, самая плохая ситуация в Днепровском, Дарницком районах. Красные показатели также присутствуют в Бориспольском районе и Броварах. Там показатели свыше 150-ти.

Чуть лучше ситуация в Святошинском районе. Там показатели воздуха – от 116 до 145.

По данным мониторинговых сервисов, Киев утром уже на втором месте среди городов с самой тяжелой атмосферой.

Следует отметить, что общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких загрязнителей:

ТЧ2.5 и ТЧ10 (доли пыли)

SO2 (диоксид серы)

NO2 (диоксид азота)

О3 (приземный озон)

CO (оксид углерода)

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

Ранее "Телеграф" писал, что над Киевом взошла "кровавая" луна.