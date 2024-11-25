В Киеве и области тяжело дышать: качество воздуха в столице достигло наибольших показателей (карта)
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Столица уже на втором месте среди городов с тяжелейшей атмосферой
В понедельник, 25 ноября, в Киеве и области снова ухудшилось качество воздуха. Мониторинг показывает, что в столице "вредный уровень".
Об этом сообщают корреспонденты "Телеграфа". Они подтверждают, что в регионе сильная вонь и легкая дымка, которая спустилась на город.
По данным сайта SaveEcoBot, который проводит мониторинг воздуха, заметно, что плохое качество воздуха фиксируется во многих районах столицы.
Так, самая плохая ситуация в Днепровском, Дарницком районах. Красные показатели также присутствуют в Бориспольском районе и Броварах. Там показатели свыше 150-ти.
Чуть лучше ситуация в Святошинском районе. Там показатели воздуха – от 116 до 145.
По данным мониторинговых сервисов, Киев утром уже на втором месте среди городов с самой тяжелой атмосферой.
Следует отметить, что общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких загрязнителей:
- ТЧ2.5 и ТЧ10 (доли пыли)
- SO2 (диоксид серы)
- NO2 (диоксид азота)
- О3 (приземный озон)
- CO (оксид углерода)
То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
Ранее "Телеграф" писал, что над Киевом взошла "кровавая" луна.