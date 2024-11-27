Знайшов помилку в "Резерв+": як її виправити

Самостійно можна оновити лише деякі дані

Користувачі застосунку "Резерв+" можуть переглядати свої військово-облікові дані з реєстру "Оберіг". У випадку, коли чоловік знайшов помилку в даних, йому потрібно звернутися до ТЦК та СП.

Про це заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла DOU. Через застосунок "Резерв+" підтягується:

прізвище, ім’я, по батькові;

дата народження;

індивідуальний податковий номер;

інформація про дату оновлення даних;

відомості про бронювання та відстрочку, якщо вони є;

дата проходження медкомісії та придатність/непридатність;

військово-облікова спеціальність тощо.

Черногоренко пояснила, що в разі виявлення некоректних даних у реєстрі, людині потрібно особисто відвідати територіальний центр комплектування , де вона перебуває на обліку. Тільки цей ТЦК має доступ до інформації своїх військовозобов’язаних і може внести необхідні корективи.

Водночас у "Резерв+" можливо самостійно уточнити лише номер телефону, електронну скриньку та фактичну адресу .

За словами заступниці міністра оборони, у 2025 році планується розширення функціоналу застосунку. Зокрема, з’явиться можливість виправити ПІБ, дату народження, ІПН (реєстраційний номер облікової картки платника податків), інформацію про освіту. Це, за словами заступниці міністра оборони, основоположні дані, від яких залежить верифікація людини, щоб вона могла отримати електронний військово-обліковий документ, відстрочку та інші послуги в "Резерв+".

Нагадуємо, що під час оновлення даних у "Резерв+" користувачі можуть отримати повідомлення про те, що вони перебувають у розшуку. У такому випадку необхідно витребувати постанову про оголошення у розшук та оскаржити її в суді.

За словами юристки Таміли Алексик, звернення до ТЦК та СП для з’ясування обставин навряд чи буде результативним, оскільки розшук ініціюється не ТЦК, а слідчим поліції.

"Якщо у Резерв+ немає інформації про те, хто саме оголосив людину у розшук і на якій підставі, то тоді потрібно витребувати постанову та оскаржити її у судовому порядку. Тим більше якщо людина не отримувала повісток і не переховувалася. Адже постанова за надуманими підставами порушує права людини", — додає адвокатка.

Раніше "Телеграф" писав, як оформити відстрочку від мобілізації через "Резерв+". Система автоматично підтягує дані з потрібних реєстрів, що дозволяє оформити відстрочку без візиту до ТЦК.