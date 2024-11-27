Нашел ошибку в "Резерв+": как ее исправить

Самостоятельно можно обновить только некоторые данные

Пользователи приложения "Резерв+" могут просматривать свои военно-учетные данные из реестра "Оберег". В случае, когда мужчина обнаружил ошибку в данных, ему нужно обратиться в ТЦК и СП.

Об этом заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала DOU. Через приложение "Резерв+" подтягивается:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

индивидуальный налоговый номер;

информация о дате обновления данных;

сведения о бронировании и отсрочке, если они есть;

дата прохождения медкомиссии и пригодность/непригодность;

военно-учетная специальность и т.д.

Черногоренко пояснила, что в случае обнаружения некорректных данных в реестре человеку нужно лично посетить территориальный центр комплектования , где он состоит на учете. Только этот ТЦК имеет доступ к информации своих военнообязанных и может внести необходимые коррективы.

В то же время в "Резерв+" можно самостоятельно уточнить только номер телефона, электронный ящик и фактический адрес .

По словам заместителя министра обороны, в 2025 году планируется расширение функционала приложения. В частности, появится возможность исправить ФИО, дату рождения, ИНН (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика), информацию об образовании. Это, по словам заместителя министра обороны, основополагающие данные, от которых зависит верификация человека, чтобы он мог получить электронный военно-учетный документ, отсрочку и другие услуги в "Резерв+".

Напоминаем, что при обновлении данных в "Резерв+" пользователи могут получить уведомление о том, что они находятся в розыске. В таком случае необходимо истребовать постановление об объявлении в розыск и обжаловать его в суде.

По словам юриста Тамилы Алексик, обращение в ТЦК и СП для выяснения обстоятельств вряд ли будет результативным, поскольку розыск инициируется не ТЦК, а следователем полиции.

"Если у Резерв+ нет информации о том, кто именно объявил человека в розыск и на каком основании, то тогда нужно истребовать постановление и обжаловать его в судебном порядке. Тем более если человек не получал повесток и не скрывался. Ведь постановление по надуманным основаниям нарушает права человека", — добавляет адвокат.

Ранее "Телеграф" писал, как оформить отсрочку от мобилизации через "Резерв+". Система автоматически подтягивает данные из нужных реестров, что позволяет оформить отсрочку без визита в ТЦК.