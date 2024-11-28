Двічі намагалися відрахувати з університету: як виглядає дочка зрадників Медведчука та Марченко (фото)

Дівчина знаходиться в кінці рейтингу успішності у навчальному закладі

Сім’я колишнього народного депутата Віктора Медведчука, який опинився в Росії внаслідок обміну, ймовірно, мешкає в Москві. Його дружина Оксана Марченко залишила територію України наприкінці лютого 2022 року, незадовго до вторгнення, а їхня дочка Дарина живе в Росії як мінімум із 2021 року.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає 20-річна Дар’я Медведчук та що про неї відомо. ЗМІ дізналися деякі деталі.

Як виглядає дочка Медведчука та Марченка і де вона зараз

Оксана Марченко, яка була однією з найпопулярніших ведучих в Україні, у 2003 році одружилася з лідером забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком. У шлюбі з них народилася дочка Дарина, якій зараз уже 20 років.

Оксана Марченко та Віктор Медведчук

Подружжя жило в Україні, оскільки Марченко займалася розвитком своєї кар’єри на телебаченні, зокрема вона вела програми "Україна має талант" та "Х-фактор", а Медведчук займався політичними справами.

Віктор Медведчук із дружиною та дітьми

У 2021 році, як повідомляють ЗМІ, Дар’я Медведчук переїхала до Москви, де вступила до Вищої школи економіки на спеціальність "Управління бізнесом". Однак дівчину двічі намагалися відрахувати з навчального закладу, але не вийшло, оскільки за студентку "замовили слівце".

Оксана Марченко з дочкою Дарією

Стало відомо, що вперше доньку зрадників України хотіли виключити за те, що під час літньої сесії вона пропустила складання іспиту. Після чого відправила до навчального офісу підроблені довідки про тимчасову непрацездатність нібито від однієї із лікарень Москви. Адміністрація вирішила перевірити довідки та з’ясувала, що Дарія Медведчук не зверталася до лікарні.

Як виглядає Дар’я Медведчук

Коли хрещеницю Путіна хотіли відрахувати, як і ще двох студентів, які надали аналогічні підроблені довідки, адміністратору курсу почали надходити погрози від невідомих людей, які вимагали зупинити процедуру відрахування.

Дар’я Медведчук живе та навчається в Росії з 2021 року

Однак Дар’ю намагалися виключити з університету і вдруге, бо вона не здала успішно сесію і мала понад три перездачі. Вона отримала повідомлення про відрахування і "несумлінне освоєння навчальної програми". Втім, коли за неї попросили "на високому рівні", адміністрація дозволила Дар'ї написати мотиваційний лист та залишитись у навчальному закладі.

Доньку Марченка та Медведчука двічі намагалися відрахувати з університету

У 2022 році Віктор Медведчук говорив про те, що його молодша дочка збиралася навчатися в одному з університетів Швейцарії, але їй відмовили у візі за кілька днів до початку навчання.

Свіжої інформації про 20-річну дівчину у відкритому доступі немає. Ймовірно, вона разом із батьками продовжує жити та навчатися у країні-агресорі. Жодних заяв про війну, розпочату хрещеним Володимиром Путіним, вона публічно не робила і намагається вести закритий спосіб життя.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає і що відомо про "таємну" дочку Володимира Путіна. Дівчина вже кілька разів змінювала прізвище та змінила по батькові.