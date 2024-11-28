Дважды пытались отчислить из университета: как выглядит дочь предателей Медведчука и Марченко (фото)

Девушка находится в конце рейтинга успеваемости в учебном заведении

Семья бывшего народного депутата Виктора Медведчука, который оказался в России в результате обмена, вероятно, живет в Москве. Его супруга Оксана Марченко покинула территорию Украины в конце февраля 2022 года, незадолго до вторжения, а их дочь Дарья живет в России как минимум с 2021 года.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит 20-летняя Дарья Медведчук и что о ней известно. СМИ узнали некоторые детали.

Как выглядит дочь Медведчука и Марченко и где она сейчас

Оксана Марченко, которая была одной из самых популярных ведущих в Украине, в 2003 году вышла замуж за лидера запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. В браке них родилась дочь Дарья, которой сейчас уже 20 лет.

Оксана Марченко и Виктор Медведчук

Супруги жили в Украине, так как Марченко занималась развитием своей карьере на телевиденье, в частности она вела программы "Україна має талант" и "Х-фактор", а Медведчук занимался политическими делами.

Виктор Медведчук с женой и детьми

В 2021 году, как сообщают СМИ, Дарья Медведчук переехала в Москву, где поступила в Высшую школу экономики на специальность "Управление бизнесом". Однако девушку дважды пытались отчислить из учебного заведения, но не получилось, поскольку за студентку "замолвили словечко".

Оксана Марченко с дочерью Дарьей

Стало известно, что первый раз дочь предателей Украины хотели исключить за то, что во время летней сессии она пропустила сдачу экзамена. После чего отправила в учебный офис поддельные справки о временной нетрудоспособности якобы от одной из больниц Москвы. Администрация решила проверить справки и выяснила, что Дарья Медведчук не обращалась в больницу.

Как выглядит Дарья Медведчук

Когда крестницу Путина хотели отчислить, как и еще двух студентов, предоставивших аналогичные поддельные справки, администратору курса начали поступать угрозы от неизвестных людей, которые требовали остановить процедуру отчисления.

Дарья Медведчук живет и учится в России с 2021 года

Однако Дарью пытались исключить из университета и второй раз, потому что она не сдала успешно сессию и у нее было больше трех пересдач. Она получила уведомление об отчислении и "недобросовестном освоении учебной программы". Впрочем, когда за нее попросили "на высоком уровне", администрация разрешила Дарье написать мотивационное письмо и остаться в учебном заведении.

Дочь Марченко и Медведчука дважды пытались отчислить из университета

В 2022 году Виктор Медведчук говорил о том, что его младшая дочь собиралась учиться в одном из университетов Швейцарии, но ей отказали в визе за несколько дней до начала обучения.

Свежей информации о 20-летней девушке в открытом доступе нет. Вероятно, она вместе с родителями продолжает жить и учиться в стране-агрессоре. Никаких заявлений о войне, начатой крестным Владимиром Путиным, она публично не делала и старается вести закрытый образ жизни.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит и что известно о "тайной" дочери Владимира Путина. Девушка уже несколько раз меняла фамилию и сменила отчество.