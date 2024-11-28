Дважды пытались отчислить из университета: как выглядит дочь предателей Медведчука и Марченко (фото)
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Девушка находится в конце рейтинга успеваемости в учебном заведении
Семья бывшего народного депутата Виктора Медведчука, который оказался в России в результате обмена, вероятно, живет в Москве. Его супруга Оксана Марченко покинула территорию Украины в конце февраля 2022 года, незадолго до вторжения, а их дочь Дарья живет в России как минимум с 2021 года.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит 20-летняя Дарья Медведчук и что о ней известно. СМИ узнали некоторые детали.
Как выглядит дочь Медведчука и Марченко и где она сейчас
Оксана Марченко, которая была одной из самых популярных ведущих в Украине, в 2003 году вышла замуж за лидера запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. В браке них родилась дочь Дарья, которой сейчас уже 20 лет.
Супруги жили в Украине, так как Марченко занималась развитием своей карьере на телевиденье, в частности она вела программы "Україна має талант" и "Х-фактор", а Медведчук занимался политическими делами.
В 2021 году, как сообщают СМИ, Дарья Медведчук переехала в Москву, где поступила в Высшую школу экономики на специальность "Управление бизнесом". Однако девушку дважды пытались отчислить из учебного заведения, но не получилось, поскольку за студентку "замолвили словечко".
Стало известно, что первый раз дочь предателей Украины хотели исключить за то, что во время летней сессии она пропустила сдачу экзамена. После чего отправила в учебный офис поддельные справки о временной нетрудоспособности якобы от одной из больниц Москвы. Администрация решила проверить справки и выяснила, что Дарья Медведчук не обращалась в больницу.
Когда крестницу Путина хотели отчислить, как и еще двух студентов, предоставивших аналогичные поддельные справки, администратору курса начали поступать угрозы от неизвестных людей, которые требовали остановить процедуру отчисления.
Однако Дарью пытались исключить из университета и второй раз, потому что она не сдала успешно сессию и у нее было больше трех пересдач. Она получила уведомление об отчислении и "недобросовестном освоении учебной программы". Впрочем, когда за нее попросили "на высоком уровне", администрация разрешила Дарье написать мотивационное письмо и остаться в учебном заведении.
В 2022 году Виктор Медведчук говорил о том, что его младшая дочь собиралась учиться в одном из университетов Швейцарии, но ей отказали в визе за несколько дней до начала обучения.
Свежей информации о 20-летней девушке в открытом доступе нет. Вероятно, она вместе с родителями продолжает жить и учиться в стране-агрессоре. Никаких заявлений о войне, начатой крестным Владимиром Путиным, она публично не делала и старается вести закрытый образ жизни.
"Телеграф" писал ранее, как выглядит и что известно о "тайной" дочери Владимира Путина. Девушка уже несколько раз меняла фамилию и сменила отчество.