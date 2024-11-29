На півдні ситуація зі світлом дуже складна, виявлено нові пошкодження

Енергетики роблять усе можливе

По всій Україні у п'ятницю, 29 листопада, через наслідки російських ударів по нашій енергосистемі діють жорсткі графіки обмеження електроенергії. Зокрема важка ситуація зі світлом склалася на півдні нашої країни — на Миколаївщині, Херсонщині, Одещині.

У Миколаївській області, як повідомляє Миколаївобленерго, станом на 8 годину ранку 29 листопада, без електрики залишалися 70% жителів області, зокрема й обласний центр. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло. У районах, де вдалося повернути живлення, діють погодинні графіки відключень.

У Херсонській області виявлено додаткові пошкодження електромереж внаслідок російської атаки. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко поінформував, що енергетики понаднормово працюють над їх усуненням.

"Запуск критичної інфраструктури у громаді попередньо заплановано на другу половину дня (29 листопада, — ред.), — написав він.

У Одеській області протягом доби 29 листопада в деяких чергах світла не буде по 14 годин, мінімально — 8 годин. Графік відключень публікує ДТЕК Одеські Електромережі.

Як писав "Телеграф", міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що масований удар росіян 28 листопада знову потрапили енергетичні об'єкти по всій країні. Через це були введені екстрені відключення світла.