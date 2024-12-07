Зеленський та Трамп отримали важливу пропозицію щодо війни в Україні від австрійського канцлера

Відень готовий стати майданчиком для переговорів Києва та Москви

Канцлер Австрії Карл Негаммер підтвердив, що його країна готова стати майданчиком для ймовірних майбутніх перемовин щодо закінчення війни між Росією і Україною.

Про це він повідомив у соцмережі "Х". Канцлер повідомив, що провів зустріч у Парижі з президентом України Володимиром Зеленським і новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Під час зустрічі обговорювалися спільні зусилля задля досягнення комплексного, справедливого та міцного миру, заявив Негаммер.

"Відень, будучи столицею нейтральної держави, завжди готовий стати майданчиком для майбутніх мирних перемовин", — заявив австрійський канцлер. Він також подякував президенту України Володимиру Зеленському "за хорошу та глибоку бесіду".

Нагадаємо, колишній посол США в Україні (2003–2006) та директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Хербст заявив про те, що Дональд Трамп однозначно має певні "важелі, щоб вплинути на Путіна". Питання лише в тому, чи він готовий їх дійсно використати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський назвав реального гаранта безпеки України, і це не Трамп.