Він порівнював Януковича з Ісусом та погрожував Зеленському: як просувається справа проти митрополита "Паші Мерседеса"

Торік Лебедю висунуто звинувачення за двома статтями

Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло Лебідь, якого в народі прозвали як "Паша Мерседес", прославився багатьма скандальними заявами. А минулого року СБУ повідомила його про підозру, оскільки правоохоронці знайшли докази того, що він виправдовував та підтримував російську агресію.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник "Паша Мерседес" і як просувається судовий процес у його справі. Також ми нагадаємо, у яких скандалах фігурував митрополит та що говорив про Україну.

Чим прославився митрополит "Паша Мерседес"

Екснамісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло часто ставав об’єктом журналістських розслідувань, у яких його звинувачували у поведінці, яка суперечить християнським заповідям. За любов до розкішного життя та дорогих авто, зокрема до його Mercedes-Benz S-класу, митрополиту дали прізвисько "Паша Мерседес".

Митрополит Павло отримав прізвисько "Паша Мерседес", Фото: Радіо Свобода

За час свого намісництва митрополит Павло регулярно фігурував у скандалах, пов’язаних із корупцією, махінаціями та відмиванням грошей московським патріархатом. Він не приховував свого особливого ставлення до Російської Федерації, тож став противником Православної церкви України.

"Паша Мерседес" боготворив президента України Віктора Януковича, під час урочистої служби в Лаврі він порівняв його з Ісусом Христом і заявив, що УПЦ (МП) буде з ним до кінця. Тому, коли розпочався Євромайдан, митрополит схвалював дії правоохоронців, насміхаючись зі студентів, яких нібито "купили".

Митрополит Павло порівнював Януковича з Ісусом

У 2018 році митрополит заявив, що Крим ніколи не був українським, і що в нашій країні немає Московського патріархату, а є "Російська православна церква". На думку Павла, приєднання Криму до України 1954 року було "незаконним". А через рік в інтерв’ю газеті "Сегодня" взагалі назвав Україну агресором у війні на Донбасі.

Митрополит Павло ніколи не вважав Крим українським

У 2020 році під час Міжнародного фестивалю православного кіно "Покров" екснамісник Києво-Печерської лаври заявив про те, що Україні потрібна єдність з Росією, а коли в лютому 2022 року розпочалася повномасштабна війна, митрополит Павло не засуджував дії путінського режиму, сказавши, що українці "пожинають плоди"

Де зараз митрополит Павло і в чому його звинувачують

У грудні 2022 року "Паша Мерседес" потрапив до списку санкцій України за те, що "підтримує дії й політику РФ, що підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також її стабільності та безпеці". У березні 2023 року, коли почав закінчуватися термін перебування митрополита в Києво-Печерській лаврі, він записав відео із погрозами президенту України Володимиру Зеленському.

"Кажу вам, пане президент і всій вашій зграї, що сльози наші не впадуть на землю, вони впадуть на ваші голови… Господь не пробачить ні вам, ні вашій родині цей вчинок ", — заявив Павло.

Павло Лебідь пригрозив Зеленському та його родині

У квітні 2023 року на тлі протистояння української влади з Києво-Печерською лаврою митрополиту Павлу було пред’явлено звинувачення у "розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправдання або заперечення збройної агресії Росії проти України". Шевченківський суд Києва тоді обрав представнику УПЦ МП запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці, а також зобов’язав носити електронний браслет.

Митрополит Павло отримав підозру за двома статтями, Фото: УНІАН

У липні Солом’янський суд Києва вирішив, що митрополит повинен перебувати під вартою. А через два місяці його знову посадили під цілодобовий домашній арешт, оскільки за нього було внесено заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень. Під час арешту "Паша Мерседес" має знаходитись у своєму будинку, розташованому у селі Вороньків Бориспільського району Київської області. У квітні 2024 року з митрополита зняли електронний браслет.

У середу, 11 грудня 2024 року, у Печерському райсуді Києва відбулося судове засідання щодо розгляду справи митрополита Павла. На засіданні адвокати підозрюваного виголосили свої вступні промови та визначили порядок дослідження доказів. Адвокати підозрюваного сказали, що суд має заслухати понад 180 свідків.

У Києві відбулося судове засідання у справі митрополита Павла, Фото: Суспільне

Сторона захисту екснамісника Києво-Печерської лаври продовжує запевняти, що кримінальна справа проти митрополита має замовний характер. Наступне засідання заплановане на 28 січня.

"Телеграф" писав раніше, що колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло Лебідь свого часу відпустив гріхи маніяку Анатолію Онопрієнку. Після цього останній скоїв ще кілька вбивств.