Какой должна быть зарплата учителя? Первый образовательный омбудсмен назвал цифры

Даже в мирное время государство не находило денег для образования

Украинское государство не выполняет нормы законов, касающихся оплаты работы учителей, постоянно откладывая повышение зарплат педагогов до обоснованного уровня. Государство тратит деньги на якобы более важные для себя статьи.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал первый образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев. Он объяснил, какую зарплату должны получать учителя.

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Эксперт по вопросам образования говорит, что согласно закону "Об образовании", минимальная зарплата педагога самой низкой категории должна составлять не менее трех минимальных зарплат.

— Пока минимальная зарплата составляет 7 100 гривен. То есть, по закону, минимальная зарплата педагога должна быть 21 тысяча гривен. У нас такого нет. Почему? — задает риторический вопрос Сергей Горбачев. — Потому что государство даже не в военные, а в относительно мирные времена не находит денег для образования. Считает, что строить дороги важнее, что важнее выплачивать заоблачные зарплаты в правоохранительных органах (судьям, прокурорам). Государство демонстрирует, что учителя и образование в целом для него не нужны.

Педагог говорит, в Украине элементарно не выполняют нормы закона. А многочисленные постановления откладывают внедрение этой нормы, которая закреплена в законе.

Напомним, в 2024 году минимальную зарплату в Украине повышали дважды: с 1 января — до 7 100 грн в месяц или 42,6 грн в час; с 1 апреля — до 8 000 грн в месячном размере или в почасовом размере — до 48 грн. В 2025 году минимальная зарплата не будет индексирована, поэтому сохранится на уровне 8000 грн.