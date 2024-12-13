Известного лакшери-блогера разоблачили на неуплате налогов в 70 млн грн

Расследование продолжается

Известного блогера с 68 тысячной аудиторией в Instagram разоблачили на неуплате налогов от всех своих доходов. Госналогслужба доначислила инста-блогеру и его помощникам 70 млн грн недоимки.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. По его словам, блогер хвастался своими высокими доходами в сети, потому и заинтересовал налоговую службу.

"Государство все видит и реагирует по закону. Объясню на кейсе инста-блогера Андрея М. Александровича, который через свою страницу в инстаграмме учил 68 тысяч подписчиков, как разбогатеть. На это обратили внимание в Главном СУ Нацполе и вместе с ДПС без особого труда провели проверку блогера и его кунаков-дроперов, которые вместе с фигурантом получали доходы без декларирования, доначислив им (внимание!) 70,7 млн грн недоимки", — написал Гетманцев.

По его словам, названная сумма не окончательная, сейчас работа продолжается.

Отмечается, что в этом конкретном случае речь идет о блогере, который, в отличие от его коллег, "которые, как правило, учат тому, чего не умеют", действительно смог заработать на своей странице, но и не тем, как учил подписчиков.

"Нужно иметь незаурядный предпринимательский талант и граничащую с "отбитостью" смелость, чтобы в войну рекламировать лакшеры-жизнь, не платя ни копейки налогов", — подытожил председатель комитета.

Ранее "Телеграф" писал, что известному блогеру объявили новое подозрение после скандала с деньгами для ВСУ.